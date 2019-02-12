Конкурс «КП»: Выбираем красавицу в погонах-2019

Мы привыкли видеть их в форме – красивые, стройные, обворожительные. Они следят за безопасностью, спасают людей, контролируют обстановку в Краснодарском крае. И если, например, жители Сочи могут увидеть на дороге сотрудницу ГИБДД, то сотрудницы УФСИН или, например, МЧС, все больше находятся в кабинетах. А какие обворожительные сотрудницы в Следственном комитете, в Росгвардии, в транспортной полиции. Одним словом - девушки в форме – уж очень как хороши! А кто из чаровниц – самая-самая, решать вам, наши дорогие читатели. Голосуйте за понравившуюся участницу!

Три девушки, которые наберут больше всех голосов в нашем конкурсе «Красавица в погонах-2019», получат дипломы победительниц и подарки от нашего партнера - магазина галантереи и аксессуаров «Мир платков».

Голосование заканчивается 2 марта в 00:00. Итоги конкурса мы подведем накануне 8 марта и наградим победительниц в пресс-центре «Комсомольской правды»-Кубань».

ВАЖНО! ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ КОНКУРСА НАКРУЧЕННЫЕ ГОЛОСА БУДУТ СПИСАНЫ У УЧАСТНИЦ!

Положение о конкурсе