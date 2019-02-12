2019-02-13T01:19:19+03:00
Общество

На Кубани трудоустраивают должников за коммуналку

Безработные больше не смогут пенять на отсутствие денег
Андрей ГОРЕЛОВ
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Увезли в дали и работу в руки дали!Увезли в дали и работу в руки дали!Фото: Сергей ГАПОН
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Тема неоплаченных квитков за коммуналку всегда актуальна. Когда заходишь в подъезд, всегда можно увидеть стену позора, где написан номер квартиры и количество задолженности. В крае по-своему решили бороться с неплательщиками. Теперь сотрудники местных Центров занятости населения проводят инструктаж безработным о том, как им помогут найти работу.

- Мы не обходим специально только должников за коммуналку, чтобы их трудоустроить, - говорит начальник Центра занятости населения Новороссийска Анжелика Панюшкина. - А помогаем всем гражданам в поиске работы. С декабря прошлого года вместе с соцработниками участвуем еще в подомовом обходе неблагополучных семей, чтобы профилактировать в них чрезвычайные ситуации. Нам заранее сообщали о неблагополучных гражданах, которые сидят без работы. После этого нас включили в группу к соцработникам. Ведь такие жители города не в состоянии обеспечить себе и детям условия для жизни. Еще безработные копят огромные долги за коммунальные услуги. Наши сотрудники приходили домой к таким горожанам и рассказывали, что мы поможем найти работу. Часть из них позже обратилась к нам. 12 из 17 человек, которые стоят у нас на примете, уже нашли работу.

Напомним, подобные рейды прошли по всему краю с 1 декабря по 8 января 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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