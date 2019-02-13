Вандалы атакуют: в Новороссийске снова изуродовали набережную

С начала года в Новороссийск осадили вандалы. Неясно, то ли это зимнее обострение, то ли часть жителей решила объявить войну местным достопримечательностям. Сначала подростки украли девять 200-килограммовых бетонных шаров и скинули их в море. Затем парня уволили из одного ресторана поблизости. Молодой человек решил спустить всю свою злость на инсталляции «Я люблю Новороссийск». В обоих случаях вандалов быстро вычислили и наказали. Но теперь новая напасть. Неизвестные разукрасили черным маркером мраморный парапет возле памятника Отцам-основателям города.

Несмотря на то, что сейчас все городские памятники и общественные места усиленно патрулирует полиция вместе с сотрудниками администрации с 20 часов до полуночи, в Новороссийске снова происходят подобные случаи.

Пока неясно, удалось ли поймать уличных художников или нет. В полицию заявлений о разрисованном парапете не поступало.

От администрации города получить комментарий не удалось.

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В Новороссийске трижды ломали руки Деду Морозу, а у Снегурочки отвалилась голова

Новороссийск во время прошедших каникул был празднично наряжен. Чего стоит только яркая елка на главной площади с иллюминацией в 10 тысяч лампочек. А помимо этого город украшали новогодние фигуры. Но, видимо, не всем горожанам они пришлись по нраву. Вандалы неоднократно нападали на Деда Мороза и Снегурочку, пострадали даже декоративные часы [читайте далее].