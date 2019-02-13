Кубанская полуфиналистка «Голоса» перепела Светлану Лободу

На телеканале «Россия» стартовал новый сезон популярного телешоу «Один в один». На этот раз на сцену в образе различных звезд российской эстрады выходят не профессиональные певцы, а поклонники проекта.

Среди участников шоу перевоплощений 25-летняя певица из станицы Кущевской Элина Чага. В представлении это красавица не нуждается - в 2013 году она стала полуфиналисткой шоу «Голос». Однако ускользнувшая победа в самом проекте обернулась неожиданной удачей в сценической карьере. Элине предложили контракт с продюсерской компанией Леонида Агутина, который певица, не раздумывая, подписала. Последний год девушка упорно работала: записывала новые песни, выступала на сцене и вот получила приглашение на проект.

Девушку гримировали почти 6 часов. Фото: russia.tv

Элине нужно перевоплотиться в Светлану Лободу и исполнить ей хит «Твои глаза». Чтобы на несколько минут стать дивой, девушка готовила выступление больше недели. Она училась двигаться, танцевать и петь, как Лобода. А над внешностью девушки стилисты работали почти шесть часов. Столько времени им понадобилось, чтобы загримировать Элину и сделать ее максимально похожей на экс-солистку «ВИА Гры».

Выступление Элины сразило наповал всех зрителей. Фото: russia.tv

- Не поверите, в тот самый момент, когда мне делали макияж, в соседнем павильоне шли съемки «Голоса», где находилась сама Светлана Лобода. Я очень хотела, чтобы она увидела законченный образ, оценила его, но, к сожалению, мы с ней разминулись, - делится с «КП» - Кубань» Элина Чага. - В целом вжиться в ее образ - несложно. Труднее было одновременно соединить и движения, и манеру в голосе, поведение, вдобавок ко всему волнение. Когда действующий артист, сложновато подражать кому-то, свои фишки, наработки тщательно надо скрыть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691501" frameborder="0"></iframe> Один в один. Народный сезон. Элина Чага. Лобода «Твои глаза» Видео: russia.tv.

Судя по овациям зрителей и членов жюри ей это удалось. Ее перевоплощение назвали лучшим в этом сезоне.

Образ оказался настолько точным, что многие поклонники шоу всерьез считают, что Элина легко может «подвинуть» Светлану со сцены. Правда, сама девушка мечтает спеть дуэтом с Лободой.

- Светлана - «в первом эшелоне», я же пока начинающий артист. Но, конечно, мне бы очень хотелось выступить с ней, - говорит Элина. - К сожалению, не знаю, видела ли она мой образ, понравилось ли ей.

Сейчас кубанская певица готовится к выпуску своего дебютного альбома. На Бали она участвует в еще одном проекте, где 10 артистов устроят соревнования между собой - у кого круче получится клип на песню. А уже летом Элина может отправиться в тур, во время которого обязательно заглянет на родину - в Краснодарский край.

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