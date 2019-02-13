Какие проекты реализовали на Кубани после инвестфорума в Сочи

Россияне все чаще стали жаловаться, что нет толку от экономических мероприятий. Мол, инвестфорумы проводят, а с экономикой не все гладко. Это происходит из-за того, что не каждый может на себе почувствовать улучшение жизни после запуска нового завода или запуск очередного инновационного проекта. По мнению граждан, если в регион вкладывают баснословные суммы, их всегда пилят. На самом деле за последние 25 лет в экономику Кубани вложили более 18 млрд долларов. Это почти в 5 раз больше, чем нынешнее состояние Сергея Галицкого, который основал сеть «Магнит», построил стадион и парк в Краснодаре. С 2010 по 2017 год в крае реализовали 520 проектов: это новые заводы, фабрики, фермы, фруктохранилища и т.д. Это позволило создать 34 900 рабочих мест.

Обо всех проектах рассказать сразу не получится. Поэтому «Комсомольская правда» - Кубань» выбрала одни из самых крупных, которые воплотили в жизнь после инвестфорума в Сочи.

Что сделали:

1. Реконструировали «Афипский НПЗ» за 15,1 млрд. рублей. Благодаря этому увеличилось производство моторных топлив. А дизельное топливо теперь выпускают по стандартам «Евро-5».

2. Возвели завод «Сыры Кубани» в станице Выселки за 3 млрд. рублей, который сможет перерабатывать 600 тонн молока в сутки.

3. Огромная часть инвестиций пошла в агропромышленный комплекс края. В ТК «Белореченский» построили теплицы на 1,3 млрд. рублей. Но на этом улучшения не закончились. На месте предприятия заканчивают возводить третью очередь блока теплиц, которая будет готова выпускать 1360 тонн томатов в год. Полностью завершат проект в 2019 году.

4. В Павловском районе построили завод металлоконструкций с мощностью 24 тысяч единиц продукции в год. Продукцию предприятия будут использоваться для сельхоз объектов, дорожного и промышленного строительства. Их можно собирать как конструктор – строить помещения с потолками высотой до 9 метров без перекрытий.

5. В Анапе идет реконструкция винодельческого завода. Но уже в летом 2017-го предприятие начало производить первые партии вина. Когда все работы завершат, винзавод сможет выпускать 25 млн. бутылок в год под марками «Абрау-Дюрсо». В проект вложили 350 млн. рублей, закончат строительство в 2019 году.

Еще в предместьях города-курорта заложили 200 гектаров яблоневого сада. Вложили в проект 542 млн. рублей. На эти деньги закупили оборудование, построили насосную станцию для полива сада и холодильник, который вмещает 2,5 тонны продукции. Сад собирает урожая примерно на 9 тысяч тонн в год. Создано 100 рабочих мест.

6. В Белоглинском районе запустили семенной завод за 150 млн. рублей. Предприятие выпускает 10 тонн продукции в час. Еще в районе реконструировали молочно-товарную ферму: расширили животноводческие корпуса, построили доильный зал, санитарно-пропускной пункт и площадки для заготовки сенажа и силоса. Вложили в дело 320 млн. рублей. Предприятие выращивает зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также разводит крупный рогатый скот. Реконструкция создала дополнительно 56 рабочих мест.

7. В Ейском районе построили фруктохранилище за 600 млн. рублей. Предприятие может хранить 3 тысячи тонн продукции. В рамках проекта там же возвели упаковочно-сортировочный цех. У организации есть свой сад площадью 1 тысяча гектар, где выращивают яблоки, груши, сливы, абрикосы и черешню.

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