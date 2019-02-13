ФСИН о видео экскурсии Цеповяза по «усадьбе» в амурской колонии: Этот ролик 2015 года!

Во ФСИН прокомментировали новое видео о «красивой жизни» Цеповяза в колонии. Его опубликовал Сергей Перин, который не раз показывал «тяжелые» условия содержания в амурской ИК-3. На кадрах ролика запечатлена практически полноценная усадьба. Здесь тебе и пчелиное хозяйство, и небольшой огород, где «растет морковка». Не зная, где проходят съемки, можно подумать, что экскурсию проводит кубанский фермер на своем ЛПХ.

Сейчас Вячеслава Цеповяза из амурской колонии перевели в СИЗО Хабаровска. Там с ним работают силовики в рамках уголовного дела, которое завели после того, как стало известно о нарушениях в ИК-3 Амурской области. Там участник банды цапков, которая в ноябре 2010 года жестоко расправилась с семьей кущевского фермера и его гостями, ни в чем себе не отказывал. Питался крабами, красной икрой, шашлыками. Да и жил не в камере, а в помещениях пасеки.

По данным УФСИН по Амурской области, ролик относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные материалы, то есть к 2015 году. Предыдущие публикации стали поводом для расследования и возбуждения уголовного дела в отношении руководства колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691507" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Цеповяз показывает пасечные угодья в колонии Видео: Сергей ПЕРИН.

Сам Сергей Перин надеется, что эти материалы позволят правоохранителям сделать «окончательные выводы о масштабах ситуации». Правда, свое имя (для безопасности он взял псевдоним - Авт.), как и то, откуда у него компромат на члена банды цапков, держит в тайне. На вопрос, имеет ли он какое-то отношение к бывшей супруге Наталье Стришней, отмалчивается.

Адвокаты Вячеслава Цеповяза не знают, кто такой Сергей Перин и откуда, у него тюремные видео и снимки.

- Бывший муж активно пользовался телефоном, - предположила бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя. - Мог отправлять фото и видео еще кому-то. Возможно, друзья их просто продают.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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Оказалось, что фотографии, на которых заключенный позирует у мангала с шашлыками, и видео из комнаты для релакса члена банды цапков, - еще цветочки. О том, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так, ранее уже говорили. А теперь выяснилось, что сотрудники ИК принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными. Это, естественно, противоречит действующему законодательству (читайте далее)