«Дай свой авторегистратор по-братски, ты хочешь хорошо разойтись?!»: в Сочи автохам подрезал машину инвалида и избил его

В Сочи 6 января инвалид 1 группы Александр Камин спокойно ехал по своим делам. Потом парень услышал, как сзади ему кто-то начал сигналить. Оказалось, это был Артур Бурьянов, водитель черного «Мерседеса», который так просил пропустить его. Затем иномарка обогнала машину инвалида. Видимо, спокойная езда Александра так взбесила Артура Бурьянова, что тот решил полихачить. Водитель иномарки начал резко тормозить перед машиной Александра, провоцируя ДТП.

По словам очевидцев, после этого Артур Бурьянов вышел из машины с недовольной миной, ударил машину инвалида, обматерил обидчика и уехал. Все это время конфликт снимал авторегистратор. Александр не растерялся, съехал на обочину и начал звонить в полицию. В это же время вернулся водитель «Мерседеса». Как только инвалид пытался тронуться с места, Александр Бурьянов слегка ударил его машину, выскочил из салона своего авто и стал бить инвалида, который звал на помощь. Так автохам хотел забрать у пострадавшего авторегистратор, но тот не поддавался. Когда инвалид начал звонить в полицию, Бурьянов разбил окно его машины.

ФОТО: Артур Бурьянов

Затем в конфликт вступила спутница Бурьянова. Девушка без спросу села на переднее сиденье автомобиля инвалида и стала его уговаривать, а ее спутник распылил в машине газовый баллончик, чтобы уж наверняка достать авторегистратор. Только через полчаса на место конфликта приехал наряд ДПС.

Очевидцы конфликта сообщили, что полицейские пожали руку автохаму, будто они были с ним знакомы. Артур Бурьянов, несмотря на стражей порядка, продолжал бегать вокруг машины и материться.

После этого Бурьянова и его спутницу все-таки увезли в УВД Адлера. Возбудили 2 уголовных дела.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибили сотрудники правоохранительных органов. В результате в отношении 35-летнего мужчины составили административный материал, а также возбудили два уголовных дела по статье 115 УК РФ ( Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений), - об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время ведётся следствие.

Пострадавший Александр Камин получил ожог глаз и несколько ран. На одну из них под глазом пришлось наложить 9 швов.

СПРАВКА "КП"

Судя по информации в соцсетях, Артур Бурьянов - местный предприниматель. Родился в 1984 году, женат. Несколько раз привлекалася к администартивной ответственности, также у него есть просроченные платежи по кредитам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691614" frameborder="0"></iframe> Автохам в Сочи избил инвалида.Источник: СОЧИ24

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