На Кубани задержали киллеров из Украины, которые хотели убить братьев за 10 тысяч долларов

По версии следствия, жителей Украины наняли для убийства двух мужчин из Туапсинского района и Анапы. Киллеры обзавелись оружием, боеприпасами и взрывным устройством на территории Незалежной и незаконно приехали с ним в Россию. В этом им помог гражданин Армении, который затем возил преступников на задания.

- За убийство киллерам пообещали 10 тысяч долларов и поддельные паспорта граждан РФ, - сообщает пресс-служба СУ СКР края. - 19 декабря 2017 года ночью один из киллеров выстрелил в идущего по коридору гостиницы Анапы мужчину из пистолета и попал в бедро. Добить раненого не удалось из-за осечки. Потом пострадавшего спасли врачи. Затем 19 марта 2018 года напротив курортного комплекса «Гамма» в Туапсинском районе другой киллер выстрелил 4 раза из складного автомата «Калашникова» в брата потерпевшего в Анапе. Пострадавший в это время был за рулем автомобиля. Пуля угодила в грудь. Врачи тоже спасли жизнь мужчины.

Но на этом покушения не закончились. Когда киллеры готовились к третьей попытке убийства, которая должна была случиться 29 апреля 2018 года, их задержали. Сейчас 32-летний и 40-летний граждане Украины обвиняются по статям «Приготовление и покушение на убийство в совершении двух лиц, организованной группой по найму», «Использование заведомо подложного документа», «Незаконное хранение, ношение взрывного устройства, совершенные организованной группой».

- Еще злоумышленники вместе с их помощником 44-летним гражданином Армении обвиняются в «Контрабанде огнестрельного оружия, совершенной организованной группой», «Незаконном пересечением Государственной границы Российской Федерации» и «Незаконном хранении, ношении оружия и боеприпасов к нему, совершенное организованной группой», - сообщает пресс-служба СУ СКР края.

Все обвиняемые находятся под стражей. Расследование уголовного дела вел СКР Кубани. Уголовное дело направлено в Туапсинский районный суд.

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