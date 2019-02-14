Сокращай меня полностью: администрация Каневского района не восстановила на работе мать-одиночку после решения краевого суда

40-летняя Наталья Гончар уже была героем публикации в «Комсомольской правды». За помощью к журналистам она обращалась в 2016 году. Тогда она была директором школы искусств в станице Каневской. Ее уволили за жалобы в администрацию, что в ее учреждении коммерческие организации без ее ведома занимают актовый зал. Всеми силами она пыталась восстановиться на работе и ей это удалось. Но после публикации в «КП» страсти на работе так и не утихли. Наталью снова несколько раз пытались уволить, но неудачно. 27 ноября 2018 года краевой суд снова восстановил женщину на работе. Но на работу она так и не вышла.

Без суда жизнь не та

- На работе началась «травля», - рассказывает Наталья Гончар. - Администрация района направила в школу проверки, предполагаю, проверяющие фальсифицировали документы, чтобы обвинить меня в нецелевом расходовании бюджета. К счастью, у меня были оригиналы документов. Доказать им это не удалось. В результате мне сделали выговор. Я оспорила это в суде, его признали незаконным. Начальник отдела культуры Владимир Харченко при личном разговоре объяснил свое поведение не личной заинтересованностью, а указанием главы администрации Каневского района Александра Герасименко и его заместителя Ирины Ищенко. Мужчине пригрозили: «Или ты, или она!»

По словам Натальи Гончар, в июне 2017 года она забеременела и об этом написала начальнику отдела культуры. На следующий день Владимир Харченко объявил о реорганизации школы искусств - под грифом экономии её присоединили к местной художке, а директора решили сократить.

По статье 261 ТК РФ расторгнуть трудовой договора по инициативе работодателя с беременной женщиной нельзя. Но есть исключения: ликвидация предприятия, многократные грубые нарушения. Например, отсутствие на работе 4 и более часа или неоднократного неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание и т.д.

Наталья снова начала жаловаться в прокуратуру и ушла в декрет. Позже ее уведомили об увольнении по статье 77 пункта 6 ТК РФ «Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией...».

- Этот приказ об увольнении был отменен после очередной моей жалобы в прокуратуру, - продолжает Гончар. – Когда мой отпуск по беременности и родам закончился через полтора года, меня снова уволили по этой же статье. Никакой смены собственника не произошло, тем более я письменно дала согласие на продолжение работы. Местный суд я проиграла, хотя прокуратура снова вынесла вердикт о незаконном увольнении. По их мнению, администрация неверно соблюла процедуру этого процесса. 27 ноября прошлого года краевой суд снова меня восстановил в должности директора только уже реорганизованной школы. Решение суда вступает в силу немедленно. Но с тех пор фактически меня так и не восстановили. И снова меня, уже с тремя детьми, уведомили о сокращении. Сейчас моим вопросом занимаются судебные приставы. А позже мне начальник отдела культуры района Владимир Харченко сказал: «Я лучше знаю, как с вами поступить, Краснодарский краевой суд не прав и не понимает, что делает. У вас работы нет и восстанавливать Вас фактически никто не будет».

Администрация говорит, что женщину восстановили, но Наталья Гончар так не считаетФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пока по судам ходили – мы ее восстановили

По-другому на эту ситуацию смотрят в администрации Каневского района. По их сведениям, Наталья Гончар работает директором Детской школы искусств им. В. С. Зернова с марта 2013 года. За время работы она зарекомендовала себя как неуравновешенный и вспыльчивый человек. Уволила более 20 преподавателей, школа получила отрицательные заключения от пожарных и Роспотребнадзора.

- Она понижала зарплаты работникам школы, а своим родственникам и приближенным, которые работали там же, повышала, - говорит замглавы администрации Каневского района Ирина Ищенко. - Если обычный творческий работник получал 15-20 тысяч, то ее родные и некоторые преподаватели – от 25 до 40 тысяч. Из-за этого администрация увеличила траты бюджета, чтобы закрыть дыру в фонде заработной платы школы на сумму 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, были оскорбления коллег при детях со стороны Гончар и другие нарушения. 2 октября 2015 года директора уволили «В связи с принятием уполномоченным лицом (органом) решения о прекращении трудового договора» за недостойное поведение. Затем ее восстановил краевой суд. Основным мотивом такого решения стала только ранняя стадия беременности. Об этом Наталья Гончар нам не сообщила.

Позже администрация района вместе с краевыми властями решила провести реорганизацию школы искусств им. В.С. Зернова: объединить ее с другой детской школой искусств, чтобы сэкономить бюджет. В этот период Наталья Гончар была в декрете. Когда из него вышла, школы, где она была директором, уже не существовало. Поэтому ей предложили работу заместителем руководителя нового учреждения с зарплатой, как у директора, но та отказалась. Из-за этого ее уволили. И 27 ноября 2018 года Наталью Гончар снова восстановил краевой суд в должности директора школы, в которой она никогда не работала.

- После решения суда в одном учреждении оказалось 2 директора, - продолжает Ирина Ищенко. – Так как Наталья Гончар восстановлена с 28 декабря 2018 года, то нам придется сократить первого директора МБУ ДО «Каневская РДШИ». Сделаем это в конце февраля с учетом требований, предусмотренных статьями 179 и 261 ТК РФ. Женщина вышла на работу. У нее есть рабочий кабинет, ей платим зарплату. С 9 января Наталья издала более 70 приказов. Она провела собрание коллектива новой школы и выполняет все свои функции. Поэтому мы считаем все претензии необоснованными.

СПРАВКА «КП»

Как правильно сократиться?

1. Предупредить о сокращении вас должны за 2 месяца до увольнения. Отсчет времени идет со дня уведомления сотрудника об этом.

2. Сдайте обходной лист (по требованию работодателя).

3. В день увольнения в трудовой книжке вам обязаны поставить запись «Сокращение штата работников организации». Вас полностью рассчитают: зарплату за отработанные дни, компенсация неиспользованного отпуска и выходное пособие в размере средней зарплаты.

4. Попросите 3 справки: «О сумме всех выплат за последние три года» для получения больничных, «2-НДФЛ за текущий год», чтобы получить налоговый вычет, «О заработной плате за последние три месяца», понадобится для расчета пособий в центре занятости.

5. Встаете на учет в Центре занятости в течение 14 дней со дня увольнения. Для этого возьмите документы: паспорт, страховое свидетельство, трудовую книжку, ИНН, банковские реквизиты и документ об образовании. Чтобы получить компенсации от работодателя, вам раз в две недели нужно приходить и получать список вакансий, затем идете на собеседование. Такие визиты пропускать нельзя, иначе компенсацию от бывшего работодателя получить не удастся. Если вас сократили, то первые 3 месяца пособие платит ваша прошлая компания в размере средней зарплаты.

6. Если работодатель не идет на встречу, обращайтесь в трудовую инспекцию или прокуратуру.

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