Делегация Адыгеи принимает участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019»

В Сочи на площадке главного медиацентра Олимпийского парка открылся Российский инвестиционный форум. Он проводится при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Сочинский форум традиционно собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, российских губернаторов, представителей деловых и научных кругов.

Инвестиционный потенциал Адыгеи на форуме представляет республиканская делегация под руководством главы РА Мурата Кумпилова. В её состав входят представители органов законодательной, исполнительной власти, муниципальных образований, бизнес-сообщества.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Для презентации Адыгеи подготовлен пакет инвестиционных предложений. Кроме того, сформировано 67 инвестиционных площадок. При этом особое внимание уделено развитию создаваемых в Адыгее парковых зон. Их инвестиционная привлекательность заключается в льготных условиях аренды земельных участков с готовой инженерной и энергетической инфраструктурой.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В ходе форума запланирована насыщенная деловая программа, ожидается интенсивный переговорный процесс с потенциальными инвесторами и деловыми партнерами, которые уже реализуют в регионе свои проекты. В частности, намечена встреча с почетным консулом Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани для обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества между Италией и Адыгеей. Планируются переговоры главы РА с руководством ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» (ИКЕА) по вопросам реализации проекта «Строительство и реконструкция семейного торгового центра «МЕГА Адыгея». Состоятся переговоры с руководством АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», которые реализуют проект по строительству ветропарка, а также встречи с другими инвесторами.

- Мы делаем ставку на продуктивный диалог власти и бизнеса. В этом направлении уже добились определенных успехов - создали благоприятный климат для инвесторов и гибкую нормативно-правовую базу. Сегодня Адыгея открывает широкое поле для инвестиционного сотрудничества. Перспективы мы связываем с промышленностью, энергетикой, агропромышленным комплексом, туризмом. Предлагаем инвесторам использовать кластерный подход. Соответственно сформированы и наши инвестпредложения. Мы готовы к эффективному сотрудничеству. Результаты этой работы станут ясны уже в ходе самого форума, - отметил Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Руководство республики также принимает участие в мероприятиях деловой программы форума. Его ключевая тема — «Национальные проекты: от стратегии к действию».

Начался рабочий день с участия главы Адыгеи в круглом столе на тему: «Развитие электросетевого комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изменений». Одним из центральных событий форума станет пленарное заседание с участием председателя правительства Российской Федерации. А открылся РИФ «Сочи-2019» форумом «Здоровое общество. На пути к цели 80+», а также днем молодежного предпринимательства.

Всего в программе форума запланировано 55 мероприятий по трем тематическим направлениям: региональная политика, деловой климат в России, социальная повестка.

На площадке РИФ «Сочи-2019» работает кейс-зона, на которой участники могут продемонстрировать свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций, а также функционирует лаборатория социальных инвестиций – проект социальной платформы фонда Росконгресс по интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые форумы.