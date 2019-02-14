Краснодар – Байер 14 февраля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

Вслед за «Зенитом» второй российский клуб вступает в еврокубковую весну. «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы принимает леверкузенский «Байер». На домашней арене «горожан» будет аншлаг, все билеты были проданы еще накануне матча.

«Краснодар» вышел в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА из группы «J» со второго места, набрав 12 очков и уступил «Севилье» лишь по дополнительным показателям. «Байер» с 13 очками стал первым в группе «А», где вместе с немецким клубом выступали швейцарский «Цюрих», кипрский АЕК и болгарский «Лудогорец».

Немецкая команда находится на ходу и недавно обыграла «Баварию» в домашнем чемпионате, «Краснодар» же проводит свой первый официальный матч с середины декабря. Битва обещает быть интересной и таит в себе немало сюрпризов.

Статистика личных встреч Краснодар - Байер 14 февраля 2019

«Краснодар» и «Байер» никогда ранее не встречались. Российская команда в Лиге Европы шесть раз играла с представителями Германии и потерпела пять поражений, единственная победа состоялась в ноябре 2015 года, когда на стадионе «Кубань» быки обыграли «Боруссию» из Дортмунда – 1:0.

«Байер» в еврокубках сыграл девять матчей против клубов из России, в которых одержал 4 победы. Два раза сыграл вничью и трижды уступил при общей разнице мячей 11:12.

Прогноз «КП» на матч Краснодар – Байер

Составы команд

У «Краснодара» не сыграют Кристиан Рамирес и Юрий Газинский. «Байер» прилетел в Россию без четырех футболистов. В Германии остались Ларс Бендер, Ян Боллер, Панайотис Рецос и Йоэль Похьянпало.

Краснодар - Байер 14 февраля. Трансляция матча Лиги Европы.

Трансляция матча Краснодар - Байер 14 февраля 2019

Трансляция матча Краснодар - Байер 14 февраля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч! Начало игры в 20:55 по московскому времени.