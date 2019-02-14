«У меня в кармане 50 рублей»: В Краснодаре бизнес-тренера, задолжавшего ребенку 200 тысяч, поймали во время семинара в ресторане

Алиментщики бывают разные. Одни случайными заработками перебиваются - в кармане деньги не всегда, оттого и долги появляются перед собственным чадом.

А другие уклонисты принципиально не желают платить, потому исчезают из поля зрения приставов. С очередным таким горе-отцом и столкнулись краснодарские приставы.

47-летний мужчина должен был платить своему шестилетнему сыну порядка 11 тысяч ежемесячно. Но бывшая супруга алиментов ни разу за полтора года не увидела. Сумма накапала немаленькая - 200 тысяч рублей.

- В лучших традициях безответственных родителей гражданин всеми силами старался избежать оплаты долга, - рассказывает «КП» - Кубань» начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по Краснодарскому краю Вера Черепнина. - Он скрывался от судебных приставов, не отвечал на телефонные звонки и с завидной регулярностью игнорировал вызовы на прием.

Кто не спрятался, я не виноват

Какого же было удивление служителей порядка, когда выяснилось, что неплательщиком является известный краснодарский бизнес-тренер Сергей Вешняков. Он регулярно проводит семинары в городе, рассказывает людям, как заработать миллионы в кратчайшие сроки, а своему чаду положенные алименты не мог перечислить.

Приставы, получив исполнительные листы на уклониста, начали отправлять весточки на адрес должника, пытались связаться с ним, но все звонки он игнорировал, а по месту проживания старался не появляться.

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

Но прятки не удались. Служители порядка увидели, что у Сергея намечается бизнес-тренинг в одном из крупных торгово-развлекательных центров кубанской столицы. Здесь он арендовал ресторан в игровой зоне для того, чтобы собрать людей.

В назначенное время приставы выдвинулись на семинар. В тот вечер познать секреты становления миллионерами собрались порядка 70 человек. Увидев служителей порядка, подходящих к Сергею, гости удивились. Нежданной встреча оказалась и для самого лектора. Мужчина сначала пытался отнекиваться, якобы никуда он не пойдет. Но бойкость быстро исчезла, когда ему вручили постановление о принудительном приводе.

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

«Даем 5 дней!»

Уже в отделе приставов при досмотре у неплательщика, обучающего других делать миллионы, при себе были копейки. В кармане лежало 50 рублей и те - на проезд.

- Неплательщика предупредили об уголовной ответственности. Ему дали 5 дней на то, чтобы погасить долг добровольно, - объяснили Сергею приставы.

В случае, если он этого не сделает, то будет возбуждено уголовное дело по статье 157 «Неуплата средств на содержание детей». Ему грозят исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. Перспектива такая мало, кого обрадует, так что Сергей Пообещал выплатить алименты.