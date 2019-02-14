Купил багажник щебня и поехал к любимой: парень вернул девушку, засыпав ямы в ее дворе

Иван Пономаренко и Юля Изотова встречаются уже больше года. И все шло хорошо, но недавно межу ними как черная кошка пробежала - пара сильно поругалась. Слово за слово, Юля обиделась, хлопнула дверью и перестала отвечать на звонки.

Живут оба в разных городах. Он – в Тимашевске, он фермер, она – в Краснодаре. Юля – певица и часто работа выпадает в ночную смену. Но, несмотря на несовпадения графиков, Иван чуть ли не каждый день ездил к любимой. Во дворе дома на Зиповской, где живет девушка, яма на яме.

- Взять бы да засыпать, - не раз сквозь зубы цедил Иван про опостылевшие колдобины. Любимая поддерживала, кивая, мол, да если б!

О своем обещании Иван вспомнил, когда Юля перестала выходить на связь и даже дверь не открывала.

- Я и с цветами приезжал, и серенады на гитаре под окнами пел, но сердце Юли никак не мог растопить, - рассказывает Иван Помомаренко. – И в очередной раз въезжая с букетом цветов в ее двор, вспомнил о давнишнем обещании засыпать ямы.

Парень развернул машину и рванул в строительный магазин. За 5 тысяч рублей купил несколько десятков ведер щебня, загрузил все в багажник своего пикапа. На помощь позвал лучшего друга и ночью приехал к дому любимой.

- Машин в темное время меньше, мало кто ездит. Я еще и маску надел - супергерои же в них работают! – смеется Иван.

Пока Иван засыпал ямы (а их оказалось около двадцати) друг снимал «дорожные войны» на мобильник. Когда все выбоины были побеждены, товарищи загрузили ролик в городские паблики. Иван специально не послал видео сразу Юле, решил, что через паблики будет гораздо интереснее и неожиданней. В посте отметил любимую – чтоб наверняка увидела.

К тому времени, как Юля прочла пост, публикацию уже начали активно комментировать пользователи.

- Что происходит? – Юля первая вышла на связь после двух недель молчания. Она написала парню сообщение.

Иван ответил, что очень любит ее и хочет быть вместе навсегда. И ради нее готов не то, чтобы горы свернуть – ямы засыпать. И не на словах, а на деле.

И ответить Ивану Юля решила тем же способ, что и он попросил прощения – через соцсети. Она записала на видео песню, которой дала понять, что прощает его.

– Мне такое количество людей написали, что неловко было оставлять такой поступок без ответа. Это очень мило, – говорит Юлия. – А Ваня показал, что настроен серьезно! Теперь не только я буду спокойно во двор заезжать, но и соседи. Вероятность убить подвеску снизилась до нуля.

КСТАТИ

Ивану еще повезло, что никто не пригрозил ему штрафом. Ведь за такое самоуправство могут возбудить административное дело. По закону дороги – это имущество городской власти, стало быть, делать с ними что либо имеет право только она.

Если же людей что-то не устраивает, необходимо написать коллективное обращение ГИБДД. Госавтоинспекция выпишет предписание тем, на балансе у кого находится разбитая дорога, чтобы чиновники устранили нарушения. Причем, если дорога муниципальная, то это делается за бюджетные деньги.