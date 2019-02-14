В Краснодаре влюбленный мужчина угнал машину, чтобы успеть поздравить свою даму сердца

В Краснодаре мужчина хотел съездить к своей возлюбленной в Лабинск, чтобы отметить День святого Валентина, но ему помешали полицейские. В дежурную часть УВД по Краснодару обратились сотрудники одной из компаний, занимающихся благоустройством столицы Кубани. По словам заявителей, они оставили служебную «Газель» у одной из остановок общественного транспорта, а сами поднялись на наземный пешеходный переход.

- Мы планировали закончить работы на переходе за несколько минут, поэтому не стали закрывать двери машины, а ключи оставили в замке зажигания. Когда мы вернулись, машины на месте не обнаружили, - цитируют слова потерпевших сотрудники краснодарской полиции.

Уже через 10 минут после поступления заявления сотрудники дорожно-патрульной службы Динского района остановили «Газель» на трассе М-4 «Дон». За рулем оказался ранее не судимый уроженец Ростовской области.

- Мужчина сразу признался в совершенном угоне. Он объяснил свой поступок желанием поехать к своей возлюбленной в Лабинск, однако перепутал направление и отправился в другую сторону. Он также «похитил» несколько пакетов, в которые сотрудники фирмы по благоустройству собирали мусор. Злоумышленник рассчитывал найти в мешках ценные вещи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по Краснодару.

Правоохранители выяснили, что угонщик приехал в столицу Кубани несколько лет назад и проживал у родственников, но после ссоры с ними стал скитаться по улицам города.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.