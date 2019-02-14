2019-02-14T15:31:17+03:00
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Глава Адыгеи провел переговоры с руководителем Автодора

Сегодня в ходе инвестиционного форума в Сочи на экспозиционной площадке Адыгеи состоялись переговоры нового руководителя госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы Республики АдыгеяФото пресс-службы Республики Адыгея
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Были обсуждены проекты, реализуемые госкомпанией на территории республики, а также перспективы дальнейшего сотрудничества для развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, в настоящее время рассматриваются возможности новых дополнительных автомобильных подходов со стороны Адыгеи к черноморскому побережью.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, республика является связующим звеном на кратчайшем пути к черноморскому побережью и административным центрам субъектов ЮФО. Кроме того, с открытием Керченского моста увеличился туристический трафик через регионы ЮФО и, в частности, Адыгею. Поэтому развитие транспортной сети имеет большое значение для региона.

Для решения этой задачи в Адыгее при поддержке Автодора реализуется ряд проектов – ведется строительство развязки возле аула Тугургой и развязки возле пгт. Тлюстенхабль.

По мнению главы РА, возведение этих особо важных для региона объектов будет способствовать распределению транспортного потока и повышению безопасности дорожного движения.

- Наибольшую нагрузку испытывают транспортные артерии республики, находящиеся вблизи Краснодара и федеральной трассы М4 «Дон». Поэтому для Адыгеи приоритетное значение имеет строительство новых транспортных развязок, которые помогут разгрузить напряженные участки действующей сети автодорог. Нам важно в полной мере обеспечить безопасность и комфортность дорожного движения и, конечно, экологическое благополучие нашего региона, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы Республики Адыгея

Фото пресс-службы Республики Адыгея

Вячеслав Петушенко отметил, что федеральная поддержка в реализации региональных дорожных программ на территории Адыгеи будет продолжена в рамках развития инфраструктуры юга страны.

- У нас есть определенные планы по южному направлению. Рассматриваем разные варианты его развития. После исследовательских работ на правительственной комиссии мы предложим минимум два варианта. Стоит задача не точечно решать проблемы, а комплексно подходить к развитию транспортной инфраструктуры южного направления, - сказал руководитель Автодора Вячеслав Петушенко.

Руководство Автодора также поддержало инициативу республики по развитию придорожного сервиса с использованием национальных компонентов, что, в свою очередь, повысит узнаваемость и туристскую привлекательность Адыгеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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