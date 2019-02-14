Мурат Кумпилов провел переговоры по расширению торгового центра «МЕГА Адыгея»

Были обсуждены вопросы реализации инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция семейного ТЦ «МЕГА Адыгея», реализуемого ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент».

Стороны договорились проработать инвестиционное соглашение. Мурат Кумпилов отметил важность инвестпроекта – он уже сопровождается по принципу одного окна, что окажет стимулирующее воздействие на его реализацию.

- Расширение торгового центра «МЕГА Адыгея» является свидетельством экономического потенциала, надёжности и инвестиционной привлекательности нашей республики. Это интересный для Адыгеи проект. Для его качественного сопровождения и реализации на всех этапах у нас выстроены деловые взаимоотношения с нашим давним и надежным партнером. Мы готовы и в дальнейшем оказывать содействие, чтобы строго придерживаться намеченных планов, – отметил Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Генеральный директор ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» София Трофимова поблагодарила главу РА за содействие в подготовке согласовательных и разрешительных документов: оформлении земельно-имущественных отношений для строительства новых объектов, решении вопросов, касающихся подключения к энергосетям.

Председатель совета директоров группы компаний Ingka в России Патрик Антони, подчеркнул, что расширение и реконструкция торгового центра «МЕГА Адыгея» – сегодня самый масштабный инвестиционный проект компании в России.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В соответствии с инвестпроектом, который был запущен в 2017 году, ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» планирует удвоить площадь центра до 190 тыс. кв. метров, реконструировать существующие торговые площади, создать обширную парковую зону, реконструировать транспортную развязку кругового движения. С вводом в действие новых торговых площадей планируется трудоустроить около 2000 человек. Стоимость проекта, рассчитанного на четыре года, - 14 млрд. рублей.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

По данным инвестора, в настоящее время завершается строительство искусственного объекта «Лагуна», отдельно стоящего магазина «Леруа Мерлен». Проводится международная экологическая сертификация здания, практически построены локальные очистные сооружения. Разработана проектная документация на реконструкцию примыкания к существующей дорожной развязке, построена площадка для картинга, устраивается мойка для автомобилей.

Мурат Кумпилов в очередной раз подчеркнул приоритетность создания условий для реализации данного проекта.