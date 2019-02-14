2019-02-14T15:50:37+03:00
Карта Кубани

Республика Адыгея и СМП Банк заключили соглашение о сотрудничестве

Свои подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления СМП Банка Александр Левковский
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Республика Адыгея и СМП Банк заключили соглашение о сотрудничестве.

- Для Адыгеи важно, чтобы банк принимал активное участие в региональных программах и проектах в социально-экономической сфере. В первую очередь, это касается инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, реального сектора экономики, инвестиционных проектов, а также ипотечного кредитования, банковских услуг населению и бизнесу, – сказал Мурат Кумпилов.

Банк и руководство Республики Адыгея находятся в постоянном рабочем диалоге, который направлен на расширение эффективного сотрудничества на благо региона, подчеркнул председатель правления СМП Банка Александр Левковский.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- СМП Банк стремится быть не только коммерческим банком, но и надежным партнером в крупнейших проектах, который активно способствует развитию региона. Уверен, что наша совместная работа с руководством Республики Адыгея позволит экономике региона выйти на новый уровень, - отметил Александр Левковский.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве планируется проработка ряда проектов, касающихся предоставления финансовых услуг органам государственной власти и местного самоуправления, а также предприятиям и организациям с государственным участием. СМП Банк планирует на конкурентных условиях принимать участие в аукционах на предоставление кредитов как непосредственно Республике Адыгея, так и муниципальным образованиям, входящим в ее состав.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

ИСТОЧНИК KP.RU

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