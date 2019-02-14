2019-02-14T16:35:13+03:00
Карта Кубани

На Российском инвестиционном форуме прошли переговоры руководителя минпромторга РФ и главы Адыгеи

Денис Мантуров положительно оценил деятельность республиканской власти по привлечению инвестиций и отметил важность создания условий для работы бизнеса.
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

Сегодня в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи на экспозиционной площадке Адыгеи состоялась рабочая встреча Главы РА Мурата Кумпилова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Глава республики ознакомил федерального министра с инвестиционным потенциалом Адыгеи, представленными для инвесторов площадками и предложениями, с которыми республика приехала на форум. Мурат Кумпилов сообщили также о реализуемых в регионе проектах. Среди крупных - строительство первого самого мощного в стране ветропарка и расширение ТЦ «Мега-Адыгея». О каждом из них была представлена подробная информация и видеопрезентация.

Денис Мантуров положительно оценил деятельность республиканской власти по привлечению инвестиций и отметил важность создания условий для работы бизнеса.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава республики отметил, что Адыгея демонстрирует положительные показатели по ВРП. Ожидается, что по итогам года он возрастёт на 2,4% и составит 107,8 млрд. рублей.

- В составе валового регионального продукта промышленность составляет 15%. И на протяжении последних лет по целому ряду макроэкономических показателей в республике сохраняется позитивная динамика. Большое значение уделяется и вопросам импортозамещения, привлечению инвестиций, как основному драйверу экономического роста. Продвигаем проекты индустриальных парков, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика уделяет большое внимание развитию создаваемых в Адыгее парковых зон. Среди них – индустриальный парк Яблоновский, который презентован сегодня для инвесторов. Его планируется создать на площади 364 гектара, в непосредственной близости к Краснодару.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Как отметил Денис Мантуров, сегодня сформирован широкий инструментарий поддержки, которым могут воспользоваться потенциальные инвесторы, предприятия республики. Министр также акцентировал внимание на возможностях, которые открываются в энергетике в связи с реализацией в Адыгее проекта по созданию ветроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи провел переговоры с руководителем Автодора
Сегодня в ходе инвестиционного форума в Сочи на экспозиционной площадке Адыгеи состоялись переговоры нового руководителя госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова
Председатель Совета Федерации и Глава Адыгеи обсудили вопросы социально-экономического развития региона
В Москве в ходе рабочей встречи Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы социально-экономического развития региона, строительства и реконструкции объектов и
Новости 24
Сошедший из-за селя с рельсов поезд в Туапсе заметили в Рязани
В Анапе заложат более 700 га новых виноградников
На Кубани построят жилые комплексы с социальной инфраструктурой
ВТБ приобретает у НМТП 100% Новороссийского зернового терминала
В Белореченском районе обокрали храм
В Армавире дети рассказали о безопасном поведении на дорогах
В Прикубанском округе Краснодара возведут школу и детский сад
ФК «Урожай» опять в долговой яме
«Краснодар Водоканал» награжден грамотой Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
Сегодня состоится футбольное противостояние «Краснодара» - «Байера»
В Краснодаре пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества
В Геленджике построят новый аэровокзальный комплекс
Житель Щербиновского района похитил с фермерского предприятия 450 килограммов заменителя сухого молока
В Сочи планируют построить бальнеологический курорт
В Белореченском районе чиновники скрыли свои доходы от налоговой
Бутылку колы сорокалетней давности из Новороссийска продали на аукционе за 3000 рублей
В Сочи стартовала акция «Пернатый челлендж»
В Славянском районе задержали подозреваемого в краже 40 тысяч рублей
ВТБ и правительство Краснодарского края договорились о развитии аэропорта Геленджик
Под Новороссийском столкнулись 3 машины
В Краснодаре планируют построить новую ТЭЦ
В Сочи несколько микрорайонов остались без воды из-за аварии
В Краснодаре бизнес-тренинги проводил неплательщик алиментов
Жителя Ейского района осудят за кражу ювелирных украшений и телефонов
На Кубани осудят четырех наркоторговок
Правоохранители задержали краснодарца, который находился в федеральном розыске
В Новороссийске отремонтируют фонтаны