На Российском инвестиционном форуме прошли переговоры руководителя минпромторга РФ и главы Адыгеи

Сегодня в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи на экспозиционной площадке Адыгеи состоялась рабочая встреча Главы РА Мурата Кумпилова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Глава республики ознакомил федерального министра с инвестиционным потенциалом Адыгеи, представленными для инвесторов площадками и предложениями, с которыми республика приехала на форум. Мурат Кумпилов сообщили также о реализуемых в регионе проектах. Среди крупных - строительство первого самого мощного в стране ветропарка и расширение ТЦ «Мега-Адыгея». О каждом из них была представлена подробная информация и видеопрезентация.

Денис Мантуров положительно оценил деятельность республиканской власти по привлечению инвестиций и отметил важность создания условий для работы бизнеса.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава республики отметил, что Адыгея демонстрирует положительные показатели по ВРП. Ожидается, что по итогам года он возрастёт на 2,4% и составит 107,8 млрд. рублей.

- В составе валового регионального продукта промышленность составляет 15%. И на протяжении последних лет по целому ряду макроэкономических показателей в республике сохраняется позитивная динамика. Большое значение уделяется и вопросам импортозамещения, привлечению инвестиций, как основному драйверу экономического роста. Продвигаем проекты индустриальных парков, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика уделяет большое внимание развитию создаваемых в Адыгее парковых зон. Среди них – индустриальный парк Яблоновский, который презентован сегодня для инвесторов. Его планируется создать на площади 364 гектара, в непосредственной близости к Краснодару.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Как отметил Денис Мантуров, сегодня сформирован широкий инструментарий поддержки, которым могут воспользоваться потенциальные инвесторы, предприятия республики. Министр также акцентировал внимание на возможностях, которые открываются в энергетике в связи с реализацией в Адыгее проекта по созданию ветроэлектростанции.