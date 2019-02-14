2019-02-14T22:56:08+03:00
Спорт

Обзор матча Краснодар - Байер 14 февраля 2019: счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Лиги Европы Краснодар - Байер 14 февраля 2019. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Краснодар - Байер Фото: https://twitter.com/bayer04fussballКраснодар - Байер Фото: https://twitter.com/bayer04fussball
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«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Голов зрители так и не увидели – 0:0.

Встреча 1/16 финала Лиги Европы Краснодар - Байер стала первым матчем года для российской команды. Коллектив Мурада Мусаева усердно готовился к важнейшей битве в испанской Марбелье. Краснодарцы провели шесть контрольных матчей, но судить о готовности «быков» к плей-офф еврокубка было сложно даже опытным специалистам.

«Байер» же после декабрьской отставки Хайко Херрлиха при Петере Босе стал показывать отличный футбол. Леверкузенцы занимают шестую строчку в чемпионате Германии, который сейчас в самом разгаре.

В последних трех матчах Бундеслиги «Байер» дома обыграл «Вольфсбург», на выезде мюнхенскую «Баварию» и «Майнц». Впечатляющая победная серия омрачилась лишь вылетом из 1/8 финала Кубка Германии после поражения от скромного «Хайденхайма». Предматчевые расклады делали фаворитом немецкую команду.

«Краснодару» из-за дисквалификаций не могли помочь Газинский и Рамирес. «Байер» прилетел в Россию без четырех футболистов. В Германии остались Ларс Бендер, Ян Боллер, Панайотис Рецос и Йоэль Похьянпало. Перед началом встречи выяснилось, что хозяева остались без Ари, который не попал в заявку из-за повреждения, его в центре нападения заменил Иван Игнатьев.

Итоговый счет и голы

Краснодар - Байер - 0:0 (0:0). Голы:

Статистика игроков

Краснодар: Крицюк, Спайич, Мартынович, Стоцкий, Петров, Каборе, Олссон (Сулейманов, 70), Перейра (Голубев, 80), Вандерсон, Классон, Игнатьев.

Байер: Градецки, Та, Бендер (Драгович, 83), Венделл, Вайзер, Арангис, Хаверц, Брандт, Фолланд, Бэйли (Аларио, 80), Беллараби.

Судья: Давиде Масса (Италия)

Предупреждения: Перейра, 74, Сулейманов, 79.

14 февраля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 34 827 зрителей (вмещает 35 059).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

«Краснодар», как обычно, по-хозяйски начал первый тайм. Игнатьев и трио Вандерсон, Классон и Олссон пытались создать угрозу воротам Градецки. Но до ударов дело так и не дошло. Из «сонов» выделялся новичок команды Олссон, но в первые минуты почти все его действия не были удачными.

Еще по ходу первой десятиминутки «Байер» смог перехватить инициативу. Леверкузенцы много владели мячом весь первый тайм (65 на 35) и несколько раз заставляли Крицюка вступать в игру, но по-настоящему голевых моментов создать не смогли. «Краснодар», который не привык играть вторым номером, справлялся с необычной ролью. В контратаках был настойчив Вандерсон, который палил из всех орудий, а Игнатьев несколько раз убегал в перспективные контратаки. В середине тайма молодой нападающий вошел в штрафную на скорости и с угла пробил в ближний, голкипер гостей не без труда смог укротить мяч.

А самый опасный момент тайма случился на 39-й минуте. Это Вандерсон получил роскошный пас от Каборе, вошел в штрафную, дождался Олссона и выкатил ему под удар, но швед без помех с метров восьми даже не попал в створ. Дебют полузащитника совсем не клеился. Тем не менее, «Краснодар» мог быть доволен первым таймом, на фоне грозного соперника он выглядел как минимум не хуже.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторую половину встречи «Краснодар» начал с серии атак, одна из которых могла стать голевой. Несколько коротких пасов у штрафной оставили одного Перейру прямо по центру, который пробил немного левее штанги.

Ответом немцев стал выверенный удар Бейли, который смог в прыжке вытащить Крицюк. Следующая атака завершилась выстрелом Брандта, но он пришелся рядом со штангой. К середине тайма «Байер» уж совсем по-хозяйски двигал мяч, а «Краснодар» ничего не мог с этим поделать. С острого угла бил Белльараби и сантиметры отделили мяч от стойки.

Свой очередной шанс «быки» получили на 69-й минуте. Стоцкий обыграл на фланге двух защитников, отдал мяч Классону, но его удар ногой отбил Градецки, а на добивании Игнатьев совсем немного не попал в дальний угол. Сразу после этого на поле под рев трибун вместо Олссона появился любимец публики Сулейманов. На 79-й минуте он ворвался в штрафную соперника и упал на газон, но вместо пенальти получил «горчичник».

На 88-й минуте мяч оказался в сетке ворот «Краснодара», но итальянский арбитр не засчитал гол, усмотрев игру рукой Аларио перед ударом.

Больше голов в этом матче забито не было.

Итог - 0:0 в пользу «Байера». Ответный матч состоится в Леверкузене 21 февраля.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Байер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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