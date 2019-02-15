«ЮгСтройИнвест» строит в Ростове-на-Дону уникальный экорайон

В Сочи на Российском инвестиционном форуме подписано соглашение между правительством Ростовской области и группой компаний «ЮгСтройИнвест», которая реализует крупный инвестпроект по строительству экорайона “Вересаево” в донской столице.

В течение четырех лет в Ростове-на-Дону появится новый микрорайон, в котором особое внимание уделено социальной инфраструктуре. Проект включает в себя строительство 540 тысяч квадратных метров жилья, возведение двух детских садов на 600 мест, школы на 1434 учащихся, поликлиники и дома быта. Вересаево называется экорайоном, так как включает в себя разнообразные зеленые зоны.

Группа компаний "ЮгСтройИнвест"

- Микрорайон Вересаево спроектирован так, чтобы здесь было удобно и комфортно жить и взрослым и детям. Детские, спортивные площадки, зеленые зоны: прогулочные аллеи с арт-объектами, зеленые скверы. Мы реализуем уникальную концепцию благоустройства, которая по-настоящему удивит ростовчан, - рассказал генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Реализация инвестпроекта поможет разрешить проблему дольщиков, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.

Успейте купить квартиру в современном в экорайоне Вересаево !.Почему микрорайон Вересаево ? Качественные материалы и удобная планировка квартир; 10 минут от центра города; Благоустроенный парк на 18 га; Чистовая отделка квартир с индивидуальным отоплением и панорамным остеклением; Два детских сада и школа на 1434 места; Крытые и антивандальные тренажеры; Велодорожки с велопарковками; Зеленые аллеи, скверы и бульвары; Спортивно-оздоровительный комплекс - в шаговой доступности; Городская поликлиника с пунктом скорой медицинской помощи. Магазин квартир: г.Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 101/3 Успейте забронировать свою квартиру! Подайте заявку и получите самые выгодные условия для покупки вашей квартиры!

- Так при реализации данного проекта 5% от общей жилой площади, а это 27 тысяч квадратных метров жилья будет передано обманутым дольщикам, а это значит 719 семей получат свое жилье уже в этом году, - добавил Юрий Иванов.

Группа компаний "ЮгСтройИнвест"

- «ЮгСтройИнвест» первой вошла в новую областную программу. И успешно, поэтому мы продолжим ее реализовывать. Надеюсь, что уже в текущем году мы увидим динамику возведения экорайона «Вересаево» - заключил губернатор Дона Василий Голубев.

Сумма инвестиций проекта за четыре года составит 24 млрд рублей, а сумма налоговых отчислений в бюджеты разных уровней составит 3 млрд рублей.

- Для Группы компаний ЮгСтройИнвест реализация данного проекта даст хорошую возможность для обеспечения людей новыми рабочими местами, а это 3000 рабочих мест, с высокой заработной платой. И сегодня, мы с уверенностью можем говорить, что экорайон “Вересаево” станет одним из самых лучших и комфортных микрорайонов донской столицы, - отметил Иванов.

Реализация проекта уже идёт полным ходом – ведётся строительство трёх домов и подземной парковки. В середине этого года начнется возведение детского сада.

- Проект носит комплексный характер, там появится новый парк. Условия, которые будут реализованы, полностью соответствуют пониманию комфортной городской среды, - подчеркнул губернатор Дона Василий Голубев.

Заключение соглашения на РИФ-2019 в Сочи даст существенную поддержку в реализации проекта, уверены инвесторы.

Группа компаний "ЮгСтройИнвест"

БЛИЗКО К ЦЕНТРУ, ВДАЛИ ОТ СУЕТЫ

Новый микрорайон Вересаево в Ростове-на-Дону находится всего в 15 минутах езды от центра города и располагается на территории в 36 га. Рядом с ним разобьют огромный парк, где можно насладиться чистым воздухом, красивой архитектурой объектов благоустройства и комфортными зонами отдыха.

Детские сады экорайона включают в себя и ясельные группы, а поликлинику дополнит собственная станция «скорой помощи».

Проект строительства включает в себя детские и спортивные площадки в каждом дворе, а также крытый тренажерный зал и полноценный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Безопасность жителей района будет обеспечена продуманной системой охраны и видеонаблюдения, а его территория будет полностью закрытой для посторонних.

Эстетика архитектуры не только радует глаз, но и дарит возможность приобрести квартиру с панорамным остеклением и роскошным видом.