2019-02-15T10:19:22+03:00
Карта Кубани

Адыгея стала пилотной площадкой в развитии ветроэнергетики страны

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с руководством дочерней компании государственной корпорации «Росатом» - генеральным директором АО «НоваВинд» Александром Корчагиным
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Были обсуждены промежуточные итоги реализации в республике инвестиционного проекта по строительству ветропарка.

- Мы заинтересованы этом уникальном проекте, который поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. Планируется, что его реализация позволит сократить энергодефицит Республики Адыгея на 20%. В числе других позитивных аспектов проекта – создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона, - отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что, с учетом приоритетности развития энергогенерации на основе возобновляемых источников, сопровождение данного проекта осуществляется в режиме одного окна.

Александр Корчагин поблагодарил главу Адыгеи за содействие в реализации проекта, отметил конструктивное взаимодействие с органами власти в решении возникающих вопросов. В рамках сопровождения проекта с участием органов исполнительной власти и органов местного самоуправления было проведено более десяти совещаний и непротокольных встреч, сформирован план-график выполнения работ по земельным вопросам, проработана задача по внесению изменений в документы территориального планирования. Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики Республики Адыгея.

Руководство АО «НоваВинд» также заверило, что все намеченные планы будут воплощены в срок. Выработка первой генерации ожидается летом текущего года. ВЭС будет состоять из 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая.

Александр Корчагин подчеркнул, что в строительстве используются только современные технологии, направленные на обеспечение экологической безопасности, а также устойчивости возводимых строений.

Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что первый в стране мощный ветропарк даст импульс для развития экономики региона. Более того, пилотный проект станет отправной точкой в развитии ветроэнергетики в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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