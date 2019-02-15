2019-02-15T10:18:49+03:00
Карта Кубани

В Адыгее инвестор планирует построить семенной завод

Инвестор вложит в строительство более 520 миллионов рублей
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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На Российском инвестиционном форуме в Сочи премьер-министр Адыгеи Александр Наролин и индивидуальный предприниматель Алексей Волков подписали соглашение, которое предполагает строительство семенного завода в поселке Новый Гиагинского района. Также будет создана инфраструктура для производства семян подсолнечника, пшеницы, сои и гороха. Инвестор вложит в строительство более 520 млн. рублей.

Ожидается, что мощность производства составит до 10,2 тыс. тонн семян ежегодно. Пуско-наладка технологического оборудования, отработка технологии планируется в сентябре 2020 года.

Реализация инвестпроекта позволит создать 35 новых рабочих мест со средней зарплатой порядка 30 тыс. рублей.

- Гиагинский район является одним из передовых в развитии АПК в регионе. Уверен, новое предприятие позволит обеспечить регион качественной семеноводческой продукцией, станет еще одним шагом по внедрению передовых технологий в аграрном секторе. Кроме того, появятся дополнительные рабочие места, отчисления в бюджет, - сказал Александр Наролин.

Премьер-министр РА отметил, что для реализации проекта органы власти республики окажут содействие и возможную государственную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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