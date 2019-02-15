2019-02-15T10:29:21+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи и генконсул Италии в ЮФО и СКФО провели переговоры

В ходе диалога были обсуждены совместные проекты, которые уже реализуются в Адыгее
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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В ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» на экспозиционной площадке Адыгеи состоялись переговоры главы РА Мурата Кумпилова и генерального почетного консула Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, а также руководителя торгово-экономического отдела посольства Италии в Москве Франческа Санторо.

На встречу были приглашены заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, и.о. губернатора Астраханской области Сергей Морозов, врио главы КБР Казбек Коков.

В ходе диалога были обсуждены совместные проекты, которые уже реализуются в Адыгее, а также перспективы дальнейшего сотрудничества и планы на 2019 год в рамках бизнес-миссий «Италия встречает Кавказ».

Стороны выразили заинтересованность в укреплении и дальнейшем развитии торгово-экономических и дружеских отношений между Италией и Адыгеей. Мурат Кумпилов указал на имеющиеся предпосылки к расширению сотрудничества.

- Адыгея и Италия уже давно развивают всестороннее взаимодействие. Плодотворно реализуются совместные проекты в сельском хозяйстве. Италия является одним из основных торговых партнеров республики. В апреле прошлого года Адыгея принимала делегацию предпринимателей из Италии во главе с Послом Итальянской Республики в России. Мы наметили ряд перспективных направлений сотрудничества. Сегодняшнюю встречу можно рассматривать как еще один шаг в развитии наших экономических и социально-культурных взаимоотношений, - подчеркнул глава РА.

Пьерпаоло Лодиджиани подтвердил перспективность сотрудничества в контексте позиции руководства двух стран, направленной на укрепление российско-итальянских отношений.

- Уже запущенные проекты будут совершенствоваться. Успешно действует проект по выращиванию чеснока, который реализуется под торговой маркой «Адыгейский чеснок». В прошлом году стартовал еще один перспективный проект по выращиванию в Теучежском районе салата сорта «радиккьо». Этот новый на рынке России продукт мы поставляем в крупные торговые сети под маркой «Адыгейский радиккьо». Он востребован, и мы будем увеличивать его производство, - отметил Пьерпаоло Лодиджиани.

Стороны также обсудили другие перспективные направления сотрудничества, среди них – переработка сельхозпродукции, производство электроэнергии, монтаж медицинского оборудования, архитектурное проектирование.

В завершение глава Адыгеи подчеркнул, что для выстраивания долговременного партнерства на взаимовыгодных условиях органы власти республики продолжат создавать все необходимые условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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