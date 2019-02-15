В Краснодаре и Кропоткине отменили концерты Сергея Захарова

Вся срана скорбит о смерти музыканта, который скончался в Москве на 69-м году жизни. По предварительным данным, певец умер в одной из московскох больниц. Сергей Захаров много раз бывал на Кубани и радовал поклонников своим творчеством. В Краснодаре на его концерт 8 марта уже практически не было билетов. Еще у артиста был запланировано выступление днем ранее в Кропоткине.

- Мы все просто в шоке, я работал с ним 15 лет, - говорит Сергей Барбитов, администратор концертного тура музыканта. – Он так любил наш край. Выступал в городах и станицах… Это большая утрата, таких артистов у нас становится все меньше. Осенью мы планировали с ним тур по 30 городам не только Кубани, но и ЮФО. На его ближайший концерт в Кропоткине и Краснодаре 7 и 8 марта не осталось практически билетов…Мы ждали аншлаг.

Вернуть деньги за отмененные концерты Сергея Захарова можно в 28 кассах в Краснодаре и Кропоткине. Организаторы советуют зрителям обращаться в те кассы, где были приобретены билеты.

СПРАВКА «КП»

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области Украины. В 1973 году он окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, после чего начал свою карьеру музыканта в Ленинградском мюзик-холле.

В 1974 году молодой певец стал лауреатом премий "Золотой Орфей" и "Сопот-1974". В 1977 году Захарова приговорили к одному году тюремного заключения за участие в драке.

До 1985 года Захаров работал в Ленинградском мюзик-холле, после чего выступал в филармониях разных городов России. В том же году он стал солистом арт-агентства ленинградского Союза концертных деятелей.

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