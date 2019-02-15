2019-02-15T14:10:41+03:00
Общество

Погода на выходные в Краснодарском крае 16-17 февраля: Синоптики прогнозируют похолодание и дождь

«Комсомолка» узнала, какая погода ждет 16-17 февраля жителей Кубани
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Павел МАРТИНЧИКФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Сибири и на Урале стоят такие сильные морозы, что спасатели не рекомендуют людям выходить из дома. Причиной стал арктический циклон, который захватил территорию сразу нескольких регионов. До Кубани, правда, он, скорее всего, не дойдет. Минусовых температур днем пока не ждем - февраль нынче с весенним характером.

Однако, по прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае все же ожидается понижение температуры.

На выходных на севере региона прогнозируют осадки - дождь с мокрым снегом, а на Черноморском побережье возможны ливни.

Ветер северный 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 13-18 метров в секунду, - сообщают в Краснодарском гидрометцентре. - В Новороссийске ветер сильнее, прогнозируем порывы до 23 метров в секунду.

16 февраля ночью температура воздуха ночью опустится до минус 7-9° градусов, днем воздух прогреется до 5-7° градусов со знаком плюс. 17 февраля будет теплее. Температура ночью - около нуля, днем температура повысится до + 9° градусов.

Кстати, метеорологи обещают по утрам и густой туман. Водителей просят быть внимательными.

- В условиях тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать, - советуют автоинспекторы.

В целом жителям Кубани советуют приготовиться к капризам погоды - температурные качели на Кубани продолжатся до конца февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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