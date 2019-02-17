2019-02-16T16:47:56+03:00
На здоровье

Жители Кубани могут бесплатно провериться на рак

«Комсомолка» рассказывает, где и как пройти обследование, чтобы «поймать» недуг на ранней стадии
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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В 2018 году в Краснодарском крае впервые врачи диагностировали более 26 тысяч случаев злокачественных опухолей. Однако краевые медики, вопреки логике, не бьют тревогу. Скорее, наоборот. Рост показателей в регионе на самом деле происходит за счет раннего выявления заболеваний на первой и второй стадии – когда рак поддается успешному лечению.

Не запусти!

В борьбе с раком важную роль играет время. Чем раньше выявлена болезнь, тем больше шансов избавиться от смертельного недуга. Врачи не устают повторять: прислушивайтесь к своему организму, не отмахивайтесь, когда чувствуете даже легкое недомогание. Возможно, это первый звоночек о том, что вы в опасности.

- К сожалению, онкологические заболевания протекают бессимптомно вплоть до последних стадий. И чаще всего это уже не симптомы самой опухоли, а осложнения ее проявления, - говорит главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко. - Вот почему так важна ранняя диагностика.

Важнейший способ профилактики – наблюдение у врача. Обследоваться на рак можно во время недель здоровья, которые стартуют на Кубани.

С 18 по 22 февраля во всех поликлиниках края пройдет «Неделя мужского здоровья». В смотровых кабинетах у мужчин будет осматриваться кожа, щитовидная железа, состояние слизистых оболочек, лимфоузлы.

- Врачи настоятельно рекомендуют пройти диагностику всем мужчинам старше 50 лет, так как именно в этом возрасте необходимо уделять особенное внимание профилактике онкологических заболеваний, - говорят в кубанском минздраве.

Ну, а женщин, медики ждут с 25 февраля по 1 марта на «Неделе женского здоровья». Во всех поликлиниках Кубани специалисты проведут обследования кожи, щитовидной железы, слизистых оболочек, лимфоузлов, молочных желез.

Что делать, если врач заподозрил новообразование

Что делать, если врач заподозрил новообразование

БУДЬ В КУРСЕ

Где провериться на рак

Краснодар, Клинический онкологический диспансер №1

Адрес: ул. Димитрова, 146.

Телефон: 8 (861) 233-66-04.

Новороссийск, Онкологический диспансер № 3

Адрес: ул. Лейтенанта Шмидта, 7

Телефон: 8 (861) 764-59-36

Сочи, Онкологический диспансер № 2

Адрес: ул. Дагомысская, 38

Телефон: 8 (862) 261-43-93

Ейск, Онкологический диспансер № 4

Адрес: ул. Энгельса, 156

Телефон: 8 (861) 323-06-84

Армавирский онкологический диспансер

Адрес: ул. Маршала Жукова, 177

Телефон: 8 (861) 373-88-52

К слову, за помощью к специалисту вы можете обратиться и после окончания акции. В поликлинике ваши жалобы выслушает терапевт. В случае чего, он может направить вас на прием к узкому специалисту.

КСТАТИ

Сотрудники фонда профилактики рака создали онлайн-тест, который после оценки факторов риска, истории жизни человека и его наследственности выдает результат об уровне риска развития онкологических заболеваний разных органов. Однако откладывать прием к врачу все же не стоит - диагноз может поставить только специалист.

Напомним, ранее краснодарцы с тревогой отнеслись к слухам о том, что сразу нескольких онкологических центров в регионе прекратили свою работу. Мол, из-за этого людям приходится ехать за сотни километров в кубанскую столицу для обследования или процедур. Однако информацию об этом в краевом минздраве не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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