Жители Кубани могут бесплатно провериться на рак

В 2018 году в Краснодарском крае впервые врачи диагностировали более 26 тысяч случаев злокачественных опухолей. Однако краевые медики, вопреки логике, не бьют тревогу. Скорее, наоборот. Рост показателей в регионе на самом деле происходит за счет раннего выявления заболеваний на первой и второй стадии – когда рак поддается успешному лечению.

Не запусти!

В борьбе с раком важную роль играет время. Чем раньше выявлена болезнь, тем больше шансов избавиться от смертельного недуга. Врачи не устают повторять: прислушивайтесь к своему организму, не отмахивайтесь, когда чувствуете даже легкое недомогание. Возможно, это первый звоночек о том, что вы в опасности.

- К сожалению, онкологические заболевания протекают бессимптомно вплоть до последних стадий. И чаще всего это уже не симптомы самой опухоли, а осложнения ее проявления, - говорит главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко. - Вот почему так важна ранняя диагностика.

Важнейший способ профилактики – наблюдение у врача. Обследоваться на рак можно во время недель здоровья, которые стартуют на Кубани.

С 18 по 22 февраля во всех поликлиниках края пройдет «Неделя мужского здоровья». В смотровых кабинетах у мужчин будет осматриваться кожа, щитовидная железа, состояние слизистых оболочек, лимфоузлы.

- Врачи настоятельно рекомендуют пройти диагностику всем мужчинам старше 50 лет, так как именно в этом возрасте необходимо уделять особенное внимание профилактике онкологических заболеваний, - говорят в кубанском минздраве.

Ну, а женщин, медики ждут с 25 февраля по 1 марта на «Неделе женского здоровья». Во всех поликлиниках Кубани специалисты проведут обследования кожи, щитовидной железы, слизистых оболочек, лимфоузлов, молочных желез.

Что делать, если врач заподозрил новообразование

БУДЬ В КУРСЕ

Где провериться на рак

Краснодар, Клинический онкологический диспансер №1

Адрес: ул. Димитрова, 146.

Телефон: 8 (861) 233-66-04.

Новороссийск, Онкологический диспансер № 3

Адрес: ул. Лейтенанта Шмидта, 7

Телефон: 8 (861) 764-59-36

Сочи, Онкологический диспансер № 2

Адрес: ул. Дагомысская, 38

Телефон: 8 (862) 261-43-93

Ейск, Онкологический диспансер № 4

Адрес: ул. Энгельса, 156

Телефон: 8 (861) 323-06-84

Армавирский онкологический диспансер

Адрес: ул. Маршала Жукова, 177

Телефон: 8 (861) 373-88-52

К слову, за помощью к специалисту вы можете обратиться и после окончания акции. В поликлинике ваши жалобы выслушает терапевт. В случае чего, он может направить вас на прием к узкому специалисту.

КСТАТИ

Сотрудники фонда профилактики рака создали онлайн-тест, который после оценки факторов риска, истории жизни человека и его наследственности выдает результат об уровне риска развития онкологических заболеваний разных органов. Однако откладывать прием к врачу все же не стоит - диагноз может поставить только специалист.

Напомним, ранее краснодарцы с тревогой отнеслись к слухам о том, что сразу нескольких онкологических центров в регионе прекратили свою работу. Мол, из-за этого людям приходится ехать за сотни километров в кубанскую столицу для обследования или процедур. Однако информацию об этом в краевом минздраве не подтвердили.