В Краснодаре после жалоб водителей выровняли дорогу на улице Автомобильной
Власти Краснодара отчитались о ремонте проезжей части улицы Автомобильной между Ростовским шоссе и улице Московской, которая была в глубоких лужах и ямах.
После жалоб водителей в социальных сетях в январе здесь появилась дорожная техника. Улицу пока не заасфальтировали, но выровняли и вырыли водоотводной канал. Часть работ профинансировали предприятия, которые работают на улице Автомобильной.
По мнению городских властей, именно коммерческий транспорт разбил существующую дорогу.
Улица Автомобильная в Краснодаре до ремонта.
- Предприниматели приняли участие в финансировании работ, они же контролировали ход их выполнения. Совместными усилиями удалось быстро восстановить улицу Автомобильную, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Вдоль дороги вырыли водоотводные каналы Фото: krd.ru
На участке улицы длиной 360 метров и шириной восемь метров сделали гравийное покрытие, а также использовали фрезерованный асфальтобетон. На работу ушло чуть больше двух недель.
В будущем есть вероятность, что Автомобильная будет полностью асфальтирована и освещена.
Улица Автомобильная в Краснодаре Фото: krd.ru
- Параллельно на перспективу ведется разработка проекта капитального ремонта дороги, который предполагает перенос коммуникаций, строительство ливневой канализации, устройство сетей уличного освещения и асфальтирование улицы, - добавил Архипов.
Ранее сообщалось, что дорогу могут полностью реконструировать в 2020 году, если на это будут выделены средства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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