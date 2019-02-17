2019-02-17T11:53:02+03:00
Авто

В Краснодаре после жалоб водителей выровняли дорогу на улице Автомобильной

Работы частично профинасировали местные предприниматели
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Улица Автомобильная в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяУлица Автомобильная в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Власти Краснодара отчитались о ремонте проезжей части улицы Автомобильной между Ростовским шоссе и улице Московской, которая была в глубоких лужах и ямах.

После жалоб водителей в социальных сетях в январе здесь появилась дорожная техника. Улицу пока не заасфальтировали, но выровняли и вырыли водоотводной канал. Часть работ профинансировали предприятия, которые работают на улице Автомобильной.

По мнению городских властей, именно коммерческий транспорт разбил существующую дорогу.

Улица Автомобильная в Краснодаре до ремонта.

- Предприниматели приняли участие в финансировании работ, они же контролировали ход их выполнения. Совместными усилиями удалось быстро восстановить улицу Автомобильную, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Вдоль дороги вырыли водоотводные каналы Фото: krd.ru

Вдоль дороги вырыли водоотводные каналы Фото: krd.ru

На участке улицы длиной 360 метров и шириной восемь метров сделали гравийное покрытие, а также использовали фрезерованный асфальтобетон. На работу ушло чуть больше двух недель.

В будущем есть вероятность, что Автомобильная будет полностью асфальтирована и освещена.

Улица Автомобильная в Краснодаре Фото: krd.ru

Улица Автомобильная в Краснодаре Фото: krd.ru

- Параллельно на перспективу ведется разработка проекта капитального ремонта дороги, который предполагает перенос коммуникаций, строительство ливневой канализации, устройство сетей уличного освещения и асфальтирование улицы, - добавил Архипов.

Ранее сообщалось, что дорогу могут полностью реконструировать в 2020 году, если на это будут выделены средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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