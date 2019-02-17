2019-02-17T19:16:39+03:00
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Школьница из Сочи попала в команду Валерия Меладзе на проекте «Голос.Дети»

К Елизавете Шамиевой повернулись два наставника
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Елизавета Шамиева на шоу Голос.ДетиЕлизавета Шамиева на шоу Голос.ДетиФото: Скриншот с сайта Первого канала
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На Первом канале стартовал шестой сезон проекта «Голос.Дети». На этапе слепых прослушиваний успешно выступила 14-летняя Елизавета Шамиева из Сочи.

Она исполнила песню «Careless Whisper» Джорджа Майкла и заставила развернуться сначала Валерия Меладзе, а на последних аккордах кнопку нажала Светлана Лобода.

- Прекрасно, Елизавета, теперь один нюанс: так получилось, что вы, вроде как, уже закончили петь, а гитара еще играла, в этот момент Света нажала. Считается ли это, что Света успела? Хорошо, считается. Тогда будет борьба! – сказал Меладзе.

Елизавета Шамиева. Careless Whisper . Голос.Дети-6. .14-летняя сочинка попала в команду Валерия Меладзе

Но переживать ему было не о чем, Лиза выбрала его команду, сказав, что пойдет «к Валерию Шотаевичу».

- Если знает отчество, значит, вариантов не было изначально! – подметила Пелагея.

Меладзе поблагодарил юную певицу за хорошее исполнение и рассказал, что много раз влюблялся под эту вечную песню.

- Вы создали здесь какую-то просто невероятную атмосферу. Есть люди, которые приходят куда-либо, и у них такая энергетика, которая создает какое-то волшебство. Вы очень волшебный человек, как мне кажется, - не скупилась на комплименты Светлана Лобода.

Елизавета Шамиева учится в восьмом классе только на пятерки, увлекается видеосъемкой и монтажом видео.

- Я учусь в восьмом классе. Я не очень спортивный человек, могу отжаться только три раза — на большее не хватает сил. Но если танцы можно назвать спортом, то, конечно, мне это нравится. Я «позитивчик», все мои друзья говорят, что если у них плохое настроение, то лучше прийти ко мне. Я слишком скромная, мне это иногда мешает, - рассказала о себе Лиза.

Теперь же она надеется побороть свою стеснительность и мечтает поработать с известными людьми. Можно сказать, что это желание уже исполнилось!

- Я безумно хотела попасть в проект, и наконец-то это случилось. Пошла к Валерию Шотаевичу, потому что, мне кажется, мне будет очень интересно с ним поработать. Я хочу стать более уверенной, перестать стесняться, конечно, хочу поработать с такими известными и значимыми людьми, которые дадут мне какие-то советы, которые в дальнейшем мне помогут в жизни, - поделилась певица.

На этапе слепых прослушиваний выступил еще один маленький представитель Сочи – шестилетний Иван Кириченко, но никто из наставников к нему не повернулся.

Иван Кириченко. Герои спорта . Голос.Дети-6. Слепое прослушивание. Фрагмент выпуска от 15.02.2019.Шестилетний сочинец на проекте Голос.Дети

ИСТОЧНИК KP.RU

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