Инвестфорум в Сочи 2019: Краснодар отложил в сторону мечты о канатном метро

Краснодар, внушительно разросшийся за последнее десятилетие, уже фактически оформился в огромную агломерацию, которая охватывает не только ближайшие районы, но и даже часть соседней Адыгеи. Существующая инфраструктура к появлению такого гиганта готова не была, и сегодня используется на грани своих возможностей.

Словосочетание «Краснодарская агломерация» в лексиконе чиновников появилось не так давно, но за это время они успели изучить ее потенциал, который и представили на инвестиционном форуме в Сочи. Напомним, что в прошлом году Краснодар отметился здесь фантастическим проектом канатного метро, который, ожидаемо, не сдвинулся с места.

Евгений Первышов представил инвесторам проект агломерации Краснодара. Фото: krd.ru

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что исторически сложившейся агломерации нужны механизмы управления, отметив, что именно краевой центр несет повышенную нагрузку на транспортную, энергетическую, социальную инфраструктуры.

- Это важнейшее условие сбалансированного развития. Краснодар, обладая большими ресурсами, является центром притяжения инвестиций, а также - людей. Регулирование поможет развивать города и районы в составе агломерации в комплексе, - сказал Первышов.

А развивать агломерацию власти планируют с создания транспортного хаба. Это новый аэровокзал, создание промышленных и складских комплексов и, конечно, реконструкция коммуникаций. На реализацию проекта закладывают 10 лет и внушительные средства - 99 млрд рублей.

Большие планы и на ближайшие к Краснодару районы. В станице Новотитаровской предлагают создать индустриальный парк, в котором появится предприятие по металлообработке.

А в Горячем Ключе готов инвестпроект оздоровительного центра отдыха с термальным бассейном, рассчитанного на 56 тысяч человек в год.

Планы реальны, и хочется верить, что они найдут своих инвесторов, а не станут предметом пустых дискуссий, как это стало с проектом канатного метро.