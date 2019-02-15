Губернаторы-пенсионеры: доход, как средняя зарплата на Кубани

Экс-губернатор-пенсионер - 73-летний Евгений Харитонов был у руля кубанской политики с 1992 по 1996 годы. Александр Ткачев, который ушел с поста руководителя региона в 2015 году, еще не достиг пенсионного возраста. А остальных бывших губернаторов просто нет в живых.

Евгений Харитонов на пенсию вышел тринадцать лет назад.

- На пенсионные выплаты не жалуюсь, - признался в разговоре с корреспондентом «КП» Евгений Михайлович. - Я хоть и получаю надбавку за то, что был губернатором, пенсия все же не такая заоблачная, как многие думают. Скажу только, что в два раз больше, чем получают в среднем кубанские пенсионеры.

Свою точную пенсию Евгений Харитонов раскрывать не стал. Но если средняя выплата на Кубани составляет около 13 000 рублей, получается, что губернаторская не такая уж и большая - около 30 000 рублей. Чуть меньше, чем среднемесячная зарплата в Краснодарском крае.

- Я ведь давно с поста губернатора ушел, 23 года уже прошло, но и тогда сам себе пенсию назначить никак не мог, - объясняет Евгений Михайлович. - Все только по закону. Когда уходил на пенсию, как и все, собирал пакет документов для ее начисления, учитывались и все мои заслуги, звания.

Таким образом, к губернаторской пенсии Харитонов получает и надбавки. А наград у заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Евгения Харитонова достаточно: звание Героя труда Кубани, орден Святого Даниила Московского, медали за «За заслуги перед Отечеством» и «За трудовую доблесть». А еще он академик Российской академии естественных наук.

А Героев труда в Краснодарском крае деньгами не обделяют - согласно постановлению местного правительства, выплата составляет около 35 000 рублей в месяц, каждый год она индексируется.

Сам бывший губернатор Кубани хоть и на пенсии, но продолжает работать. В сельскохозяйственном вузе он заведует кафедрой истории и политологии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимир Евланов

Экс-мэр Краснодара получает больше 400 тыс. в месяц

Владимир Евланов покинул пост мэра Краснодара в 2016 году, проработав на этом посту 11 лет. Но на заслуженный отдых не ушел, хотя возраст уже пенсионный. Евланову 70 лет. И сейчас он депутат Государственной думы, где представляет интересы Краснодара. Кроме пенсии, которая у Владимира Евланова повышенная - госслужащий его уровня получает около 30 000 рублей, экс-мэру капает на банковскую карту еще и депутатская зарплата - примерно 400 тыс. рублей. Плюс бывший градоначальник получает и выплаты за «Героя труда Кубани» - с учетом индексации в этом году сумма составляет около 50 000 рублей. Итого в месяц Евланову капает около 500 тыс. рублей. Кроме того, как почетный житель Краснодара пользуется льготами.

Например, может без очереди проходить к врачу в поликлинике, бесплатно ездить в городском транспорте, а еще получает компенсацию 6578 рублей на оплату коммуналки.