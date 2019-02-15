2019-02-15T14:19:16+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи обсудил с инвесторами завершающий этап создания современного медцентра

В настоящее время проект вышел на завершающую стадию
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась рабочая встреча главы РА Мурата Кумпилова с представителями российской компании «Алев», которая занимается реализацией инвестпроекта по созданию сосудистого отделения в Адыгейске.

- В рамках государственно-частного партнерства мы привлекаем инвесторов для строительства самых современных медцентров. Один из них появится в Адыгейске, где создано отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения на базе межрайонной больницы имени К.М. Батмена, - отметил глава Адыгеи.

В настоящее время проект вышел на завершающую стадию. В его реализацию уже вложено более 100 млн. рублей. В соответствии с дорожной картой подготовлены помещения для нового отделения, завершается монтаж медицинского оборудования, в том числе и ангиографа, необходимого для высокотехнологичного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Параллельно было организовано обучение специалистов на базе ведущих клиник России, сообщил профессор Кирилл Козлов.

Как отметил глава Адыгеи, с реализацией нового проекта в рамках государственно-частного партнерства будет решен вопрос оперативной помощи и адекватного лечения больных с острой коронарной патологией из Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов. Сейчас такую помощь в республике можно получить только в региональном сосудистом центре. Однако из-за удаленности ряд районов не попадает в зону действия «терапевтического окна», в рамках которого в течение часа нужно доставить больного с острой коронарной патологией в больницу. По мнению специалистов, эти факторы играют решающую роль в снижении смертности от болезней кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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