2019-02-15T15:00:06+03:00
Карта Кубани

В Адыгее продолжат развитие системы Ворлдскиллс

Это одно их мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Адыгеи
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республика АдыгеяФото пресс-службы главы Республика Адыгея
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На Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано соглашение о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Кабинетом Министров Республики Адыгея.

Подписи под документом поставили глава РА Мурат Кумпилов, гендиректор агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, гендиректор агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Совместное взаимодействие будет направлено на выполнение задачи, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития РА по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Данный стандарт обеспечивает взаимодействие власти и бизнеса в вопросах подготовки необходимых специалистов.

Фото пресс-службы главы Республика Адыгея

Фото пресс-службы главы Республика Адыгея

В рамках заключенного соглашения в республике будет разработана и утверждена дорожная карта, в которой отразится текущая и перспективная потребность региона в кадровом обеспечении. Стороны будут развивать всестороннее сотрудничество и рассматривать возможность совместного участия в реализации комплекса мер, проектов, мероприятий.

Планируется, что до 2024 года пройдут аккредитацию специализированные центры компетенций, будут созданы центры опережающей профессиональной подготовки и площадки проведения демонстрационного экзамена, преподаватели и мастера производственного обучения пройдут курсы повышения квалификации по программам Ворлдскиллс.

«Мы уже вступили в систему Ворлдскиллс. Для этого был создан региональный центр движения WSR республики. В конце января в республике прошел IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Опыт показывает эффективность программ Ворлдскиллс: растут требования к уровню профессионализма наших выпускников. Такую цель мы ставим в развитии среднего профессионального образования в регионе. Отдельное внимание уделяем образовательным программам, выделению бюджетных мест. Важно синхронизировать деятельность с вузами, средними профессиональными организациями в подготовке кадров по специальностям, которые востребованы экономикой региона», - подчеркнул Глава Адыгеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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