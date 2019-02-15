Глава Адыгеи: РИФ «Сочи-2019» - эффективная площадка для изучения лучших практик, привлечения инвестиций

Делегация Адыгея под руководством главы Адыгеи Мурата Кумпилова приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Ключевая тема форума – «Национальные проекты: от стратегии к действию». Об этом шла речь на пленарном заседании, которое провёл Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

- Сегодня у нас принципиально новый этап. Речь идёт уже не о точечных реформах, а о комплексных решениях, комплексных преобразованиях практически во всех сферах. Причём одновременно. Национальные проекты, как я уже сказал, – это единая матрица, в которую мы постарались уложить жизнь всей страны. Скажем прямо, никогда за историю современной России ничего подобного не делалось, такого сложного, масштабного, амбициозного, – сказал Дмитрий Медведев.

Председатель правительства РФ подчеркнул: всё, что делается для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие шесть лет, сведено в показатели национальных проектов. Дмитрий Медведев особо выделил ответственность регионов за реализацию социально значимых проектов на территориях. Национальные проекты должны быть направлены на решение конкретных задач субъектов, указал премьер-министр РФ.

Адыгея максимально охватила направления нацпроектов. Для участия в них разработаны и утверждены 47 региональных проектов.

- Текущий год должен стать во многом определяющим. Наш регион, как и все субъекты России, запускает значимые проекты. За шесть лет необходимо обеспечить качественный прорыв в развитии нашего государства. Все наши усилия должны быть направлены на улучшение жизни людей. И речь идет не о бумажной отчетности – перемены к лучшему должны видеть сами жители республики. Именно они будут давать главную оценку нашей деятельности, – сказал Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов также отметил, что действенную помощь в реализации новых инициатив оказывает участие в Российском инвестиционном форуме, формат которого ежегодно совершенствуется. По мнению Главы Адыгеи, сегодня РИФ – эффективная площадка для изучения лучших практик страны, привлечения инвестиций.

- Работа нашей делегации на форуме была результативна. В ходе пленарного заседания мы обсуждали конкретные меры по реализации нацпроектов, получили рекомендации по тому, как их запустить. Обменялись опытом работы с другими регионами, интересовались лучшими практиками. Ожидаем эффект от заключенных и реализуемых инвестиционных соглашений, – отметил Мурат Кумпилов.

По словам главы Адыгеи, стимулом к дальнейшему привлечению инвестиций станет работа по созданию индустриальных парков, которые дают возможность реализовать ряд других бизнес-идей. А за этими проектами – рост экономики, новые рабочие места, подчеркнул Мурат Кумпилов.