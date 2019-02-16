В Краснодаре больше всего преступлений в Прикубанском округе

В 2018-ом было совершено 16 458 преступлений. Это на 518 больше, чем в 2017-ом. Больше всего совершили краж – 7907, их количество тоже увеличилось по сравнению с прошлым годом – на 554. Чаще всего крали мобильники – 1115, обчищали квартиры – 633 и автомобили – 108. Вторыми в рейтинге идут грабежи – 409. Из них совершили на улице и в общественных местах – 335, остальные в квартирах и домах. Третьими в рейтинге преступлений идут угоны – 135, а замыкают квартет разбои – 53 случая.

Что касается административных правонарушений, то здесь самыми популярными стали:

Курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – 1695 протоколов, на1828 меньше, чем в 2017 году. Мелкое хулиганство - 6863 протоколов, на 1607 меньше. Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах - 1762 протоколов, на 2248 меньше. Появление в общественных местах в состоянии опьянения - 2199 протоколов, на 2091 меньше.

- Криминогенная обстановка в Краснодаре стабильная, - сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Краснодару. - Ежедневно на службу заступает около 1 000 полицейских: это и участковые, и дорожно-патрульная и патрульно-постовая службы, подразделения уголовного розыска, следствия, дознания, кинологическая служба и другие. В Прикубанском округе больше всего преступлений потому, что это самая большая часть Краснодара. Ее активно застраивают, отсюда население увеличивается.

Курить в общественных местах стали меньшеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Западный округ (ФМР, ЮМР):

Всего преступлений – 2830.

Разбоев – 13.

Грабежей – 60, из них на улицах и в общественных местах – 52, в квартирах и домовладениях – 8.

Краж – 1114, из них из квартир - 82, сотовых телефонов – 190, транспортных средств – 29.

Угонов – 10.

Административные нарушения:

Курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах - 429.

Мелкое хулиганство– 1135.

Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах – 622.

Появление в общественных местах в состоянии опьянения– 858.

Центральный округ (ЦМР, ЗИП, ЧМР, ШМР):

Всего преступлений – 2909.

Разбои – 7.

Грабежи – 76, из них на улицах и в общественных местах – 70, в квартирах и домовладениях – 2.

Кражи – 1041, из них из квартир – 54, сотовых телефонов – 242, транспортных средств – 19, в том числе автомобилей 7.

Угонов – 15.

Административные нарушения:

Курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – 992.

Мелкое хулиганство– 2451.

Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах – 429.

Появление в общественных местах в состоянии опьянения– 610.

Архив "КП"

Прикубанский округ (СМР, Энка, РИП):

Всего преступлений – 6729.

Разбои – 20.

Грабежи – 151, из них на улицах и в общественных местах – 111, в квартирах и домовладениях 4.

Кражи –3734, из них из квартир – 318, сотовых телефонов – 449, транспортных средств – 110, в том числе автомобилей –56.

Угонов – 57.

Административные нарушения:

Курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах– 210.

Мелкое хулиганство– 1987.

Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах – 679.

Появление в общественных местах в состоянии опьянения– 520.

Карасунский округ (КМР, ПМР, ГМР, КСК, ТЭЦ):

Всего преступления – 3990.

Разбои – 13.

Грабежи – 122, из них на улицах и в общественных местах – 102, в квартирах и домовладениях – 3.

Кражи – 2018, из них из квартир – 179, сотовых телефонов – 234, транспортных средств – 50, в том числе автомобилей – 30.

Угонов – 53.

Административные нарушения:

Курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – 64.

Мелкое хулиганство – 1290.

Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах – 32.

Появление в общественных местах в состоянии опьянения– 131.

По данным пресс-службы Управления МВД России по городу Краснодару.

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