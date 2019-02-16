В Краснодаре больше всего преступлений в Прикубанском округе
В 2018-ом было совершено 16 458 преступлений. Это на 518 больше, чем в 2017-ом. Больше всего совершили краж – 7907, их количество тоже увеличилось по сравнению с прошлым годом – на 554. Чаще всего крали мобильники – 1115, обчищали квартиры – 633 и автомобили – 108. Вторыми в рейтинге идут грабежи – 409. Из них совершили на улице и в общественных местах – 335, остальные в квартирах и домах. Третьими в рейтинге преступлений идут угоны – 135, а замыкают квартет разбои – 53 случая.
Что касается административных правонарушений, то здесь самыми популярными стали:
Курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – 1695 протоколов, на1828 меньше, чем в 2017 году. Мелкое хулиганство - 6863 протоколов, на 1607 меньше. Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах - 1762 протоколов, на 2248 меньше. Появление в общественных местах в состоянии опьянения - 2199 протоколов, на 2091 меньше.
- Криминогенная обстановка в Краснодаре стабильная, - сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Краснодару. - Ежедневно на службу заступает около 1 000 полицейских: это и участковые, и дорожно-патрульная и патрульно-постовая службы, подразделения уголовного розыска, следствия, дознания, кинологическая служба и другие. В Прикубанском округе больше всего преступлений потому, что это самая большая часть Краснодара. Ее активно застраивают, отсюда население увеличивается.
Курить в общественных местах стали меньшеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Западный округ (ФМР, ЮМР):
Всего преступлений – 2830.
Разбоев – 13.
Грабежей – 60, из них на улицах и в общественных местах – 52, в квартирах и домовладениях – 8.
Краж – 1114, из них из квартир - 82, сотовых телефонов – 190, транспортных средств – 29.
Угонов – 10.
Административные нарушения:
Курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах - 429.
Мелкое хулиганство– 1135.
Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах – 622.
Появление в общественных местах в состоянии опьянения– 858.
Центральный округ (ЦМР, ЗИП, ЧМР, ШМР):
Всего преступлений – 2909.
Разбои – 7.
Грабежи – 76, из них на улицах и в общественных местах – 70, в квартирах и домовладениях – 2.
Кражи – 1041, из них из квартир – 54, сотовых телефонов – 242, транспортных средств – 19, в том числе автомобилей 7.
Угонов – 15.
Административные нарушения:
Курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – 992.
Мелкое хулиганство– 2451.
Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах – 429.
Появление в общественных местах в состоянии опьянения– 610.
Архив "КП"
Прикубанский округ (СМР, Энка, РИП):
Всего преступлений – 6729.
Разбои – 20.
Грабежи – 151, из них на улицах и в общественных местах – 111, в квартирах и домовладениях 4.
Кражи –3734, из них из квартир – 318, сотовых телефонов – 449, транспортных средств – 110, в том числе автомобилей –56.
Угонов – 57.
Административные нарушения:
Курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах– 210.
Мелкое хулиганство– 1987.
Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах – 679.
Появление в общественных местах в состоянии опьянения– 520.
Карасунский округ (КМР, ПМР, ГМР, КСК, ТЭЦ):
Всего преступления – 3990.
Разбои – 13.
Грабежи – 122, из них на улицах и в общественных местах – 102, в квартирах и домовладениях – 3.
Кражи – 2018, из них из квартир – 179, сотовых телефонов – 234, транспортных средств – 50, в том числе автомобилей – 30.
Угонов – 53.
Административные нарушения:
Курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах – 64.
Мелкое хулиганство – 1290.
Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах – 32.
Появление в общественных местах в состоянии опьянения– 131.
По данным пресс-службы Управления МВД России по городу Краснодару.
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Генпрокуратура опубликовала доклад «Состояние преступности в России» за январь-июнь 2017 года. Всего в стране было зарегистрировано 1 030 193 преступления. В тройке лидеров - Москва (71 961 преступление), Московская область (43 668 преступлений) и Краснодарский край (33 492 преступления). Следом идут Челябинская область (33 332), Башкортостан (29 533), Свердловская (28 556), Тюменская (28718) и Кемеровская области (27 895) (читайте далее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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