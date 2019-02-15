2019-02-15T16:45:28+03:00
Экономика

Кубаньэнерго создает современную энергоинфраструктуру для Тамани

Впервые в современной истории построен новейший питающий центр
Владимир ПАВЛОВ
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Фото предоставлено ПАО «Кубаньэнерго».Фото предоставлено ПАО «Кубаньэнерго».
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Новая электросетевая инфраструктура призвана покрыть все потребности в энергомощностях крупных потребителей на Таманском полуострове.

- В первую очередь, это транспортные объекты федерального и регионального значения для сообщения между Таманским полуостровом и Крымом, объекты железной дороги и сухогрузного порта Тамань, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказал генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») Александр Гаврилов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. - Впервые в современной истории мы построили современный питающий центр – подстанцию закрытого типа 220 кВ «Порт» суммарной мощностью 432 мегавольт-ампер, а также 186 километров линий электропередачи. Сейчас ведется монтаж и наладка оборудования.

Стоит отметить, что «Порт» - подстанция с высокотехнологичным оборудованием отечественного производства. Главное ее преимущество – применение цифровых технологий, позволяющих автоматизировать процесс управления. Современная автоматизированная система управления обрабатывает 6,5 тысяч сигналов оборудования подстанции, мониторинга и диагностики, которые поступают в цифровом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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