Кубаньэнерго вложит в энергокомплекс более 21 миллиарда рублей. Таковы объемы инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» (группа ПАО «Россети») на 2019-2022 гг.

Эти инвестиционно-производственные планы учитывают проекты, которые предусмотрены схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на ближайшие пять лет, утвержденной губернатором.

- С 2019 по 2022 годы мы запланировали инвестиции в объеме свыше 21 миллиарда рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов. – Мы намерены построить и реконструировать порядка 1,9 тысяч километров линий, ввести свыше 1,6 тысяч мегаволь-ампер энергомощностей.

В частности, планируется увеличить мощности девяти крупных центров питания в Краснодаре, двух – в Сочи и еще четырех – в Ленинградском и Ейском районах, а также построить новую подстанцию в Мостовском районе.