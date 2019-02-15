2019-02-15T16:47:45+03:00
Экономика

Кубаньэнерго вложит в энергокомплекс более 21 миллиарда рублей

Таковы объемы инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» (группа ПАО «Россети») на 2019-2022 гг
Владимир ПАВЛОВ
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Планируется увеличить мощности девяти крупных центров питания в Краснодаре, двух – в Сочи и еще четырех – в Ленинградском и Ейском районах.Планируется увеличить мощности девяти крупных центров питания в Краснодаре, двух – в Сочи и еще четырех – в Ленинградском и Ейском районах.
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Кубаньэнерго вложит в энергокомплекс более 21 миллиарда рублей. Таковы объемы инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» (группа ПАО «Россети») на 2019-2022 гг.

Эти инвестиционно-производственные планы учитывают проекты, которые предусмотрены схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на ближайшие пять лет, утвержденной губернатором.

- С 2019 по 2022 годы мы запланировали инвестиции в объеме свыше 21 миллиарда рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов. – Мы намерены построить и реконструировать порядка 1,9 тысяч километров линий, ввести свыше 1,6 тысяч мегаволь-ампер энергомощностей.

В частности, планируется увеличить мощности девяти крупных центров питания в Краснодаре, двух – в Сочи и еще четырех – в Ленинградском и Ейском районах, а также построить новую подстанцию в Мостовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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