В Новороссийске перед судом предстанет педиатр, по вине которого погибла годовалая девочка

На память о дочери у Натальи Разумовской из Новороссийска теперь остались лишь несколько десятков снимков. Больше сделать просто не успели.

Первый день рождения маленькая Ева встретила в отделении реанимации, в Краснодаре, где врачи почти месяц (!) боролись за жизнь ребенка. А до этого дочь Натальи лечили Новороссийске. В городской инфекционной больнице №3, куда в двадцатых числах февраля перепуганная женщина привезла свою кроху с температурой за сорок.

- Сначала у Евочки были симптомы обычной простуды, - рассказала «Комсомолке» мама девочки. – Съездили мы к своему лечащему педиатру. Та посмотрела, послушала, назначила лечение. Сказал – если жар будет усиливаться (дело было к выходным - прим. Авт.), то вызывайте «Скорую».

Девочка задыхалась 7 дней.

Наталья выполняла все рекомендации врача. В последующие двое суток малышке немного полегчало. Но в понедельник крохе стало резко плохо. В медучреждении у годовалой пациентки диагностировали бронхопневмонию и отправили в местную инфекционную больницу. Малышке сделали укол, вместе с мамой поместили в палату.

Вновь прибывшего ребенка доктор осмотрел лишь на следующее утро. Назначил рентген. Но снимок показал – никакой пневмонии у девочки и в помине нет, так – обычный бронхит. От него гаснующую на глазах Еву и лечили почти на протяжении недели.

- Я даже через одежду чувствовала, как горит ее тельце. Когда ухо к груди прикладывала, слышала, как внутри у Евочки все хрипит и клокочет, - еле сдерживала слезы Наталья.

Когда уже в хирургии медики взяли у малышки анализы, сделали УЗИ, провели пункцию, то ужаснулись. У малышкибыла запущенная пневмония, гной почти заполнил легкие. Потребовалась срочная операция, после которой Еву отвезли в реанимацию. Состояние ее было критичным.

Кроха была долгожданным ребенком.

После этого ее перевезли в краснодарскую больницу. За жизнь постоянно находящегося в реанимации маленького пациента боролись почти месяца, но вытащить из лап смерти годовалую Еву им так и не удалось.

Никто из новороссийских врачей не спешил признавать свою вину. Почти два года следователям потребовалось на то, что выяснить все обстоятельства страшной трагедии.

- Врач-педиатр второго инфекционного отделения поставила ребенку неверный диагноз, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Вместе с этим, обвиняемая ненадлежащим образом контролировала состояние ребенка, она не назначила ряд анализов и процедур, в том числе не провела повторный рентген.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, из-за этого и произошло ухудшение состояния Евы.

- Причиной ее смерти явилась двусторонняя пневмония, - добавляют в СУ СК по региону. - Уголовное дело передано в суд.

Врач обвиняется в причинении смерти по неосторожности. В случае, если педиатра признают виновной, ей грозят принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, либо тюремное заключение - за решеткой она может оказаться на три года.

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