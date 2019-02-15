«Руки перемотаны скотчем, на голове - пакет»: Под Воронежом при загадочных обстоятельствах погиб солдат-срочник из Кореновска

- Все, хорошо у меня, мам, не переживай за меня! – бодрым голосом ответил Степан Цымбал во время телефонного разговора с мамой вечером 9 февраля. Тогда женщина даже не думала, что этот звонок станет последним.

19-летнего парня призвали в армию из поселка Анапского Кореновского района в октябре 2018 года. Молодой человек, как и все, прошел медкомиссию – отклонений в здоровье у него не нашли. К тому же Степан по специальности повар – такие в армии всегда на вес золота. Служить его отправили в воинскую часть 91711 в Богучар, записали в 252-й гвардейский мотострелковый полк.

- Он звонил не часто, раз в неделю где-то. Но всегда рассказывал, как у него дела, как обстановка. Ни разу нам не жаловался, ни слова не говорил том, что в части что-то не так. Конфликтов ни с кем у него не было, да и о дедовщине речи не шло, - рассказывает «КП» - Кубань» отчим Степана Дмитрий. - Предлагали ему деньги на карту бросить, мало ли – вдруг понадобятся. Но он всегда отказывался, говорил, что ему не нужно.

Парень перед службой получил специальность повара.

С конца ноября 2018-го солдаты находились на полигоне «Погоново» в Хохольском районе Воронежской области. Там у срочников проходили учения. Степан работал в основном на кухне, готовил солдатам, по ночам заступал на вахту - следил за тем, чтобы было тепло в палатках. В одной из них и нашли тело парня.

Ранним утром 11 февраля отцу Степана Александру позвонил командир части и сообщил о смерти сына. В разговоре он был немногословен. Сказал, что у парня внезапно остановилось сердце, произошло это накануне вечером. Обнаружили его сослуживцы после ужина. Трапеза обычно у солдат проходила в 19:00. Степан почему-то в тот вечер не захотел есть, за стол так и не пришел. А через полчаса его нашла в палатке для умывания.

С ноября 2018 года Степан вместе с сослуживцами находился на полигоне «Погоново», что в 30 километрах от Воронежа.

Рассказывать подробности родным того, что же произошло в тот роковой вечер, никто из сослуживцев Степана не может.

- Мы ничего не знаем, дайте нам спокойно дослужить, - коротко отвечают они на сообщения.

Форменный беспорядок

- Вопросов у нас на самом деле море. Отвечать только никто не торопится, - продолжает отчим. – Как он оказался в той палатке? Почему отказался от ужина? Говорят, что остановилось сердце, как такое возможно? Он никогда не жаловался на здоровье. Если были проблемы, как это проглядели на медкомиссии? Почему допустили к службе?

Когда же тело привезли на родину Степана – в станицу Анапскую, семья была в шоке. Приоткрыв цинковый гроб, они толком не смогли разглядеть лицо парня.

- Около рта были кровоподтеки, около висков вмятина и гематома. Глаз, словно, вообще не было, на них лежала вата, а все лицо было просто перемотано бинтами и залито каким-то клеем. Ощущение, будто пытались скрыть что-то. Нас предупреждали, что делали вскрытие не только тела, но и головы. Но наши знакомые, знакомые с этой сферой, говорят, что так не делают. А руки у Степы вообще были темно-багрового цвета, причем четко до запястья, - вспоминает Дмитрий. – Что странно, нам привезли только тело. Сопровождавшие его военные не отдали нам ни военный билет, ни его личные вещи. Мы не увидели нательный крестик, который он носил, не снимая, мобильника. А очки его где? У Степы было плохое зрение, он без них и шагу не мог ступить.

Небоевая потеря

Результаты вскрытия семье погибшего срочника до сих пор неизвестны. Однако в военной части родителей Степана просили успокоиться, якобы криминала точно никакого нет, «своей смертью умер парнишка». Опровергали версию убийства и в Западном военном округе.

- По докладу с места происшествия признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено, - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Вот такое уведомление получили родные Степана на следующий день после его смерти.

Вот только в постановлении о возбуждении уголовного дела, которое оказалось в распоряжении «КП» - Кубань», совсем иные факты.

- Рядовой Цымбал был обнаружен в палатке, оборудованной для мытья посуды, на полу. Он находился в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами и руками, связанными скотчем, - сообщается в документе. - Кроме того, на его голове был одет полимерный пакет, обмотанный по шее клейкой лентой.

Как сообщил источник «КП» - Кубань», у парня была разбита голова - на затылке была видна огромная ссадина, не исключено, что парень скончался от черепно-мозговой травмы.

Военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону сейчас занимается расследованием уголовного дела по статье «Убийство».

- Мы много слышали о части, в которой он служил. Не первый раз там парнишки гибнут, - говорят родные Степы. - Поэтому мы не допустим, чтобы дело замяли, мы хотим, чтобы виновные были найдены и наказаны по всей строгости.

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