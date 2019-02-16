В Анапе одного из разработчиков боевого вещества, которое обнаружили в Солсбери, обвинили в педофилии

Неизвестные сообщили, что химик знакомится с детьми возле школ и дарит им игрушки, потом пишет им в соцсетях с просьбой прислать откровенные фото. После анонимных сообщений возле офиса ученого и его дома полиция начала проверку и осмотрела квартиру Владимира Углева, который является одним из разработчиков нервно-паралитических веществ «Новичок».

- Полицейские 14 февраля осмотрели квартиру, компьютер, планшет и телефон ученого, - сообщает Русская служба BBC. – Мужчина не препятствовал работе правоохранительных органов. 15 февраля у него взяли отпечатки. По делу продолжается проверка.

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