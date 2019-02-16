Кубаньэнерго вложило более 8 миллиардов рублей в кубанскую энергосистему

Экономика Краснодарского края растет опережающими темпами. Ежегодно увеличивается и энергопотребление за счет активного жилищного строительства, малого и среднего бизнеса, туризма.

- Если в 2007 году максимум нагрузок составлял чуть более 3 тысяч МВт, то в 2018 году он достиг почти 5 тысяч МВт. Более половины потребляемой мощности приходится на Краснодар, Сочи и Новороссийск, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов.

Такие темпы обязывают работать эффективно. В прошлом году инвестиции Кубаньэнерго (группа «Россети») составили свыше 8 миллиардов рублей. Это более 580 километров новых линий, построено и реконструировано порядка 400 энергообъектов.

А. Гаврилов также отметил, что в 2018 году после масштабной реконструкции введены в работу четыре важных питающих центра в Краснодаре: подстанции «Северо-Восточная», «Юго-Западная». «Тургеневская», «Калинино». В Адыгее - подстанция «Шапсуг».