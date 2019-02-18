«Кубаньэнерго» установило более 200 тысяч «умных» счетчиков

Энергетика Краснодарского края уже шагнула в эру цифровизации. Несмотря на то, что внедрение современных систем учета электроэнергии законодательно оформлено в конце прошлого года, эта работа в Кубаньэнерго (группа «Россети») ведется уже несколько лет.

- Мы ввели в эксплуатацию более 200 тысяч современных интеллектуальных приборов – «умных» счетчиков. За последние четыре года с инвесторами заключено 27 энергосервисных контрактов на общую сумму 5,1 миллиарда рублей, - сказал генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов в интервью «Комсомольской правде» - Кубань» на Российском инвестиционном форуме в Сочи. - Сейчас мы разрабатываем программы, позволяющие с 2020 года «подхватить» ответственность за организацию учета электроэнергии у потребителей и обеспечить предоставление минимального набора функций интеллектуальных систем учета.

Для потребителей умные счетчики – это дистанционный мониторинг потребления, управления нагрузкой, контроль параметров качества и выбор тарифов. Электросетевые организации же смогут контролировать состояние оборудования и оперативно реагировать на повреждения и несправности.