Сержант Шерри: На службу в транспортную полицию заступила новая сотрудница - джек-рассел-терьер

18 февраля в нашей стране отмечается день органов внутренних дел на транспорте. В этом году ведомству исполнится 100 лет. А зародилась служба в то время, когда в России начали активно строить железные дороги. И уже сейчас полицейские следят не только за безопасностью в поездах и на ж/д вокзалах, но еще и работают в аэропортах, на морском и речном транспорте. Так сказать, следят за порядком на земле, воде и в небе.

Сотруднице кинологической службы транспортной полиции - джек-рассел-терьеру по кличке Шерри - 18 февраля исполняется год! И сейчас она вовсю готовится к службе. Дама будет работать в Краснодарском крае - искать взрывчатые вещества, взрывные устройства, оружие и боеприпасы на вокзалах и в аэропортах. Причем это первая собака такой породы, которая заступила на службу в Управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. Обычно с кинологами работают немецкие овчарки, лабрадоры и кокер-спаниели. А тут в ведомстве «нанимают» на службу новичка! Причем с миниатюрной собачкой проще искать запрещенные вещества в поездах и самолетах. Например, поставить на багажную полку, чтобы четвероногий полицейский пробежал и обнюхал все сумки и чемоданы.

Взяли по объявлению

- Шерри - очень умная собака, - чешет свою любимицу за ухом старший инспектор кинологического направления Управления на транспорте МВД России по ЮФО Андрей Качан. Он воспитывает новую сотрудницу полиции, у него дома она и живет. - А купил ее по объявлению у заводчиков, когда ей было три месяца. Она быстро освоилась в новом доме, и мы приступили к тренировкам. Хотя собак для работы надо начинать тренировать с года, Шерри уже вовсю учится. Она будет специализироваться на обнаружении целевых объектов по запаху взрывчатых веществ и взрывных устройств. Но прежде чем выпустить ее на службу, собака должна сдать экзамены в ростовской кинологической школе и получить допуск к работе. По-другому в полицию не попасть. В мае уже поедем с Шерри на экзамены. Надеюсь, она не подведет.

Шерри при этих словах радостно завиляла хвостом. Накануне 100-летия образования органов внутренних дел на транспорте она побывала в кинологическом питомнике в Краснодаре и познакомилась со своими коллегами - лабрадорами, овчарками и кокер-спаниелем Ерошкой.

Полицейский Андрей Качан (слева) учит и воспитывает Шерри, а его коллега Михаил Кочергин - Эшли.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Миниатюрную гостью старшие товарищи тут приняли хорошо - они радостно виляли хвостами и с интересом обнюхивали коллегу. Шерри даже нашла себе подругу - черную лабрадоршу Эшли, которая специализируется на наркотиках. Вместе с ней гостья обошла территорию вольерного комплекса и даже немного поиграла.

- Эшли уже семь лет, наркотики она может учуять, как говорится, за версту, - рассказывает инспектор - кинолог кинологической группы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте Михаил Кочергин. - Как-то она нашла в ручной клади пассажира железнодорожного вокзала полтора кило наркотических веществ и 30 тысяч доз спайса и соли. Мужчина вышел из поезда, пока шел по перрону, к нему и подошла Эшли. Потом шло следствие и пассажиру дали 15 лет за это. А недавно она задержала человека с марихуаной. Причем сотрудники полиции не увидели маленький сверток, а наша собака нашла! Когда она обнюхивала вещи пассажира вокзала, не понравился ей кошелек мужчины. Его внимательно осмотрели со всех сторон, но не нашли ничего запрещенного. Но Эшли не унималась - все лаяла и лаяла, тогда полиция еще раз изучила портмоне и в маленьком кармашке, который не сразу и заметить, нашли крошечный сверток с наркотиком.

За острый нюх хвостатых сотрудников и тонкий ум их наставников кинологическая группа Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте одна из лучших среди кинологических служб по Южному федеральному округу. И не просто так, а еще и за высокие показания раскрываемости преступлений и профилактику.

- Несколько раз в день кинолог с собакой обходит железнодорожный вокзал, аэропорт. И главное, внимательно следит за четвероногим другом - куда пес пойдет, какой чемодан ему не понравится, - объясняет Андрей Качан. - Когда же начинаешь воспитывать собаку, нужно обращать внимание, как себя она ведет, когда подходит к банкам с различными веществам. У нас на службе есть псы, которые тут же ложатся рядом с чемоданом или сумкой, в которых есть наркотики или взрывчатые вещества. Есть те, которые сидят. А вот лаять собакам запрещено - из-за этого взрывное устройство может сдетанировать. Поэтому ведут себя наши хвостатые сотрудники очень тихо.

Каждый кинолог знает все повадки своей собаки. И за каждым сотрудником закреплен одно, а то и два животных.

Например, у младшего инспектора-кинолога Гузель Милто на воспитании сразу две собаки - немецкая овчарка Марго и спаниель Ерошка. В них она души не чает.

Служебный роман

- Даже муж нет-нет да и приревнует к собакам. Говорит, что я им больше времени уделяю, чем ему, - улыбается сотрудница транспортной полиции.

На фото слева - пара в кинологической школе, где и познакомились 11 лет назад.

С супругом Гузель свела работа. 11 лет назад они познакомились в кинологической школе Ростова-на-Дону, куда оба приехали за знаниями со своими верными друзьями - овчарками Галлом и Рексом. Она - из Саратова, он - из Краснодара. Когда учеба закончилась и пришло время разъезжаться по домам, Дмитрий пообещал любимой, что приедет к ней. И слово сдержал. Он перевелся из родного города в Саратов, тоже в кинологическую службу. А после реформы МВД его должность сократили, и пара перебралась в Краснодар. Гузель устроилась в транспортную полицию кинологом, Дмитрий ушел из системы на другую работу. Но любовь к собакам осталась. Дома, кроме полицейских собак, у Гузели и Дмитрия живут и совсем не служебные.

Все, кто работает сегодня в кинологическом подразделении транспортной полиции юга России, в один голос говорят, что одной любви к собакам мало. Важно найти общий язык с псом, стать для него не просто хозяином, но и другом. И главное - победить в схватке под названием «Кто главный?».

- Сучки - более преданные, и воспитывать их немного легче. Что же до кобелей, они непременно показывают характер и пытаются доминировать над тобой. Вот тут главное показать, что главный - ты. Тогда и работать будет легче, - объясняет старший инспектор кинологического направления Управления на транспорте МВД России по ЮФО Андрей Качан.

На пенсию собаки уходят в восемь лет. Считается, что в этом возрасте у них уже не такой острый нюх, да и проблемы со здоровьем появляются. Ведь служебные псы, в отличие от домашних, постоянно на ногах, в движении. Но в приюты для животных и на улицу не попадают - всех забирают сотрудники полиции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1305 преступлений раскрыто в 2018 году полицейскими на транспорте. Из них 99 - кинологами.