10-летний мальчик пять часов пробыл один в лесу пока его не нашли родные и спасатели

Поход в лес в районе поселка Нефтегорск Краснодарского края чуть не обернулся трагедией для семьи 10-летнего школьника Вани Кузнецова. В выходной день, 16 февраля, он вместе с тремя друзьями (двое из которых — девочки) в возрасте от 7 до 11 лет отправился на пикник.

- С ними должна была идти мама одного из ребят, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» сестра мальчика Радмила. Мама Вани Марина с трудом смогла оправиться от сердечного приступа после известия о пропаже сына. - Но по какой-то причине, она не смогла. А родители, уверенные, что взрослая женщина будет сопровождать детей, отпустили их. И мы в том числе.

Менять планы никто из ребятни не собирался. Ведь в них входило не только созерцание просыпающейся природы, но и любимое занятие пацанов — рыбалка.

- Во время рыбалки у ручья Ваня застрял в иле. Никакие усилия друзей и его самого не помогали, - продолжает сестра.

Между тем, в лесу начинало темнеть. Мальчик решил, что друзей нужно отправлять в поселок. Выбраться из ловушки он постарается сам.

Позже стало известно, что друзья должны были поднять по тревоге родителей. Но говорить взрослым, что отправились в лес без взрослого сопровождения, они побоялись. В итоге мама Вани сама забила тревогу, когда с наступлением сумерек, мальчик не вернулся домой.

- Родственники ребенка начали поиски самостоятельно, - сообщили «КП» в пресс-службе «Кубань — СПАС». - Но параллельно вызвали спасателей.

Прежде чем Ваню нашли он, действительно, выбрался из илистой ловушки. Но оставил там обувь. И несколько часов босой бродил по лесу в поисках знакомой тропинки, которая бы вывела его к дому. Без помощи родных и спасателей сделать ему это не удалось.

- Мы с мужем нашли его первыми, - продолжает Радмила. - Он был ужасно напуган. Ноги — все в ссадинах, голодный и замерзший. Спасатели, которые тоже к тому времени подъехали к месту происшествия, согрели его и осмотрели. Слава богу, все обошлось.

Теперь маршрут и друзей Ваня будет выбирать тщательнее.