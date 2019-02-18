2019-02-18T14:02:18+03:00
Происшествия

10-летний мальчик пять часов пробыл один в лесу пока его не нашли родные и спасатели

Трое друзей Ивана Кузнецова пошли за подмогой, когда он застрял в иле у реки, но побоялись рассказать взрослым
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Ваня Кузнецов растет настоящим мужчиной. Выбрался из ловушки и не проронил ни единой слезы, когда гулял по лесу 5 часовВаня Кузнецов растет настоящим мужчиной. Выбрался из ловушки и не проронил ни единой слезы, когда гулял по лесу 5 часов
Изменить размер текста:

Поход в лес в районе поселка Нефтегорск Краснодарского края чуть не обернулся трагедией для семьи 10-летнего школьника Вани Кузнецова. В выходной день, 16 февраля, он вместе с тремя друзьями (двое из которых — девочки) в возрасте от 7 до 11 лет отправился на пикник.

- С ними должна была идти мама одного из ребят, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» сестра мальчика Радмила. Мама Вани Марина с трудом смогла оправиться от сердечного приступа после известия о пропаже сына. - Но по какой-то причине, она не смогла. А родители, уверенные, что взрослая женщина будет сопровождать детей, отпустили их. И мы в том числе.

Менять планы никто из ребятни не собирался. Ведь в них входило не только созерцание просыпающейся природы, но и любимое занятие пацанов — рыбалка.

- Во время рыбалки у ручья Ваня застрял в иле. Никакие усилия друзей и его самого не помогали, - продолжает сестра.

Между тем, в лесу начинало темнеть. Мальчик решил, что друзей нужно отправлять в поселок. Выбраться из ловушки он постарается сам.

Позже стало известно, что друзья должны были поднять по тревоге родителей. Но говорить взрослым, что отправились в лес без взрослого сопровождения, они побоялись. В итоге мама Вани сама забила тревогу, когда с наступлением сумерек, мальчик не вернулся домой.

- Родственники ребенка начали поиски самостоятельно, - сообщили «КП» в пресс-службе «Кубань — СПАС». - Но параллельно вызвали спасателей.

Прежде чем Ваню нашли он, действительно, выбрался из илистой ловушки. Но оставил там обувь. И несколько часов босой бродил по лесу в поисках знакомой тропинки, которая бы вывела его к дому. Без помощи родных и спасателей сделать ему это не удалось.

- Мы с мужем нашли его первыми, - продолжает Радмила. - Он был ужасно напуган. Ноги — все в ссадинах, голодный и замерзший. Спасатели, которые тоже к тому времени подъехали к месту происшествия, согрели его и осмотрели. Слава богу, все обошлось.

Теперь маршрут и друзей Ваня будет выбирать тщательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Исполняющим обязанности главы Усть-лабинского района стал Гедзь Алексей Алексеевич
Жители Краснодара выберут зеленые зоны для благоустройства в 2020 году
В Динском районе мужчина избил знакомую до смерти
На Кубани разыскивают парня из Астрахани
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть
В Славянском районе задержали мошенницу, которая пользовалась чужой банковской картой
В Тимашевске состоялся митинг КПРФ против ухудшения жизни граждан
В Лабинском районе задержали подозреваемого в серии краж из магазинов
Коммунисты города-героя Новороссийска организовали экологический субботник
На Кубани спасатели эвакуировали парня, застрявшего на горе
В Тихорецке полуторагодовалый малыш закрыл маму на балконе
В Сочи спасли мужчину, который упал в реку
В Туапсе осудили наркодилершу
В Краснодаре снесли три незаконных киоска
На Кубани врачи восстановили пациентке глотку
Жителя Кубани осудят за попытку продать порох
Блогер вручила жителю Краснодара ключи от иномарки
На Кубани начало недели будет дождливым
На Кубани отметили День животновода
В Анапе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Сочи начались Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе
В Краснодаре в парке «Россия - Моя история» отметят День защитника Отечества
На федеральную трассу на въезде в Сочи обрушился камнепад
Капитан «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон выиграл конкурс трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги
В горах Краснодарского края и Адыгеи все еще лавиноопасно
В Славянском районе раскрыли кражу кошелька
В Краснодаре водитель иномарки врезался в дорожное ограждение и погиб
В Сочи на Малом Ахуне сгорел частный дом