Мисс Россия 2019: Краснодар представит артистка Кубанского казачьего хора

Каждый год в России выбирают самую красивую девушку. Из сотен претенденток лишь одной достается корона, украшенная драгоценными камнями, контракты с известными компаниями, и внимание прессы. Те, у кого кто попасть в ряды конкурсанток не получилось, говорят, что звание «самой красивой девушки страны» покупается. Но в реальности это не так. Просто критерии отбора очень строгие - идеальными параметрами судей уже не удивишь.

В Москве отгремел открытый кастинг «Мисс России-2019». Чтобы побороться за право стать участницей престижного конкурса, в столичный торговый центр съехались более сотни девушек со всей страны. Краснодар представляла 19-летняя Елизавета Задорожная, сумевшая зацепить жюри и пройти отбор.

- Красота, конечно, многомерна – я обращала внимание и на природные данные, и на умение преподнести себя, а также на ум, темперамент, талант и чувство юмора, но самое главное - на энергетику, которая исходит от человека, - сказала певица и актриса Татьяна Котова, которая сидела в жюри. - В десятку попали все, у кого сияют глаза, кто искренне улыбается, и стремится к своим целям.

porozhnaya Поучаствовать в конкурсе Мисс Россия Елизавета хотела давно - собралась с мыслями только сейчас.

Правда, на этом еще не все. Чтобы стать получить путевку на само состязание, ей предстоит пройти еще один кастинг - финальный. Он пройдет 2 марта.

Поучаствовать в конкурсе «Мисс Россия» Елизавета хотела давно - собралась с мыслями только сейчас.

porozhnaya Девушка постоянно занимается спортом и никогда не ест фастфуд.

- По подиуму хожу лет с 14. Моделью я работать стала как раз, когда после 9 класса поступила в Краснодарский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова. Ходила на занятия, а после дефилировала. В агентстве мне часто говорили - у тебя есть все, чтобы стать «Мисс Россией», - рассказывает Елизавета Задорожная. - Два года я ждала, когда мне исполнится 18 лет (в конкурсе могут участвовать только совершеннолетние - Авт.). А затем у меня другие приоритеты были - важнее было учебу закончить, найти работу. И вот сейчас могу смело бороться и не отвлекаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/692574" frameborder="0"></iframe> Выступление Елизаветы Задорожной Видео: из личного архива.

Выступать на сцене для Елизаветы не в новинку. Уже год она - артистка Кубанского казачьего хора.

Уже год Елизавета - артистка Кубанского казачьего хора.

- Еще, когда училась, меня взяли в хор. Сначала на полставки, конечно, а позже я стала полноценной участницей коллектива. Конечно, это невероятная работа. Весь прошлый год я провела на гастролях. Вместе с хором мы были в туре по Сибири, выступали в Кремле перед президентом, - делится с «Комсомолкой» Елизавета Задорожная. - О том, что участвую в конкурсе никому из коллег не говорила, знает только директор хора, он пожелал удачи. Правда, теперь, возможно, придется взять отпуск, если итоговое приглашение на конкурс я все-таки получу.

porozhnaya Захотелось выложить самые полюбившиеся моему сердцу съёмки .

Напомним, корону «Мисс Россия» в 2018 году получила красавица из Чувашии Юлия Полячихина. 18-летняя анапчанка Ангелина Лихопуд смогла войти лишь в десятку самых-самых девушек страны, но заветный титул так ей и не достался.

porozhnaya Елизавета сумела зацепить членов жюри.

ТТХ красавицы

Рост 179 см

Грудь — 88 см

Талия — 61 см

Бедра — 94 см

ВАЖНО!

Участницей конкурса могла стать девушка, являющаяся гражданкой России, от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров, не замужем и без детей, без татуировок и вредных привычек. У девушки не должно быть фотографий и видео эротического содержания, а также никаких задолженностей.

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