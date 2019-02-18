Создатель боевого вещества, которое обнаружили в Солсбери, уволился с работы после обвинений в педофилии

«Комсомольская правда» уже писала об ученом, когда в прошлом году он попал в ДТП. Но теперь с химиком случилась очередная напасть. 14 февраля пенсионер вышел на перекур и заметил на двери офиса объявление со своей фотографией из соцсетей. На листке бумаги было написано: «ВНИМАНИЕ! ПЕДОФИЛ! Его зовут дядя Вова, знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки. Потом пишет им Вконтакте, просит присылать ему откровенные фото». Дальше дата рождения пенсионера и его адрес в Анапе. Таких анонимок развесили около 50 штук по всему району и дому, где живет ученый со своей женой.

- Я сразу же позвонил в полицию, - говорит Владимир Углев. – Думал, будет 6-7 штук листовок. Позже выяснилось, что объявление висело по всему району. Я живу в 6-8 минутах ходьбы от дома до лаборатории, где до последнего времени трудился химиком-технологом в фирме по производству масло-воска. В этот же день ко мне приехали трое полицейских, они проверяли мой планшет, телефон и ноутбук, но ничего подозрительного не нашли. Технику не изымали. Все происходило без понятых и разрешения на обыск. Но я решил не качать права и впустил их в квартиру, а то еще скажут, мол, что-то скрываю. Полицейские мне сказали, что пришли после анонимных звонков граждан, заявление на меня никто не писал. 15 февраля я сдавал в управлении отпечатки пальцев и ладоней, там же мне посоветовали написать заявление на анонимов о клевете. Меня сейчас ни в чем не обвиняют.

ФОТО: из личного архива героя публикации

По словам химика, после этого он решил по собственному желанию уволиться с работы, чтобы не портить репутацию фирме. Пенсионер завершил свои последние опыты с маслом-воском, который наносят на древесину для долговечности, и сейчас думает, чем заниматься дальше. В своих бедах Владимир Углев видит четкую взаимосвязь. И прошлогоднее ДТП, когда его сбила машина, и листовки – это звенья одной цепи.

- Все тянется с 1993 года, когда я поддержал коллегу - доктора химических наук Вила Мирзаянова, - продолжает ученый. – Его тогда ФСБ обвинили в разглашении гостайны. Против меня тогда тоже возбудили дело по такой же статье. Но позже закрыли за «отсутствием состава преступления».

Однако, эта версия вызывает немало вопросов. Во-первых, с 93-го года прошло уж слишком много лет. Во-вторых, апрельское ДТП слишком ясное и понятное, чтобы быть похожим на заговор.

Комментировать инцидент в краевом МВД отказались.

СПРАВКА «КП»

Владимир Углев был членом группы ученых, которые разрабатывали нервно-паралитические вещества класса «Новичок». По мнению британских властей, именно этим препаратом и отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Ученый работал в Вольском филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

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