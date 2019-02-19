В Новороссийске тает Сахарная голова

В городе-герое серое золото для производства цемента добывают больше 100 лет. С тех пор облик горного хребта Новороссийска сильно изменился. Но если раньше это было мало незаметно, то сейчас перемены в горном массиве возмущают горожан, мол, наносим вред природе, и ветра от таких изменений будут еще сильнее. Тем временем экологи утверждают, что высота Сахарной головы за последние несколько лет снизилась на 30 метров – как пятиэтажный дом.

- Сейчас горные работники спиливают перевал – вершину хребта, но выравнивают его в горизонтальном положении, - говорит член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. – Ветер будет дуть не в устье перевала, а широким фронтом. Это, скорее всего, немного снизит порывы стихии, но не существенно. Скорость зависит от столкновений нескольких потоков воздуха из разных щелей. К сожалению, естественный облик Маркхотского перевала изменился. Уже спилили участок, где была телевышка, метеостанция и могила поэта Павла Когана, убитого фашистами.

ФОТО: kuban.land.ru

Если одни специалисты в разработке перевала не видят ничего страшного, то другие потребовали разрешительные документы на освоение склона.

- Роспотребнадзор ответил, что компании «Новоросцемент», разрешили разработку южного склона Маркотхского хребта на 49 лет, - говорит член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Татьяна Трибрат. – Хотя видно, что спилили в глубину гору не только с юга. Непонятно, как такие изменения рельефа повлияют на климат города. Сейчас мы дожидаемся ответа от независимой экспертизы, которая прояснит несколько вопросов: безопасна ли разработка склона для жителей Новороссийска, какой нанесен ущерб природе, сколько будет восстанавливаться растительность, необходимо ли рекультивировать склон?

В Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили, что проверку по факту разработки месторождений мергеля делали в 2016 году, тогда у «Новоросцемента» были все документы. Сказать, что сейчас добыча ископаемого идет без нарушений, тоже не могут. Ведомство готовит очередную проверку.

Добывают мергель здесь уже более 100 лет. ФОТО:golos.io

Тем временем представители цемзаводов говорят, что их работа не наносит вред экологии. Добыча полезных ископаемых идет по всем нормам, процесс контролирует федеральное агентство недропользования.

- Разработка новороссийского месторождения мергеля идет по всем нормативам и не нарушает закон, - ответил заместитель главного инженера по горным и маркшейдерским работам Владимир Гляненко. – У нас есть лицензии на право пользования недрами. Их компания купила у государства на аукционе. Но это не значит, что мы можем хозяйничать на хребте, как хотим. После торгов наши инженеры создали порядок разработки месторождения, его согласовали в госкомиссией при федеральном агентстве недропользования. Поэтому нас регулярно проверяют. Комиссия не выявила нарушений, которые наносят вред экологии.

СПРАВКА «КП»

Сахарная голова – самая высокая часть Маркхотского хребта, ее высота 558 метров. В городе-герое это место известно памятниками. Один из них посвящен разгрому немецко-фашистских войск. Ведь именно тут проходила линия фронта. Вершина была занята гитлеровцами в сентябре 1942 года, когда они прорывались к городу. Тогда же пошел в разведку и погиб Павел Коган, автор текста к песне «Бригантина». Здесь осталась его могила, которую перенесли на несколько метров из-за разработки мергеля.

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Батурина продала цементный завод в Новороссийске за 17 миллиардов рублей

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