2019-02-19T13:14:10+03:00
Спорт

Байер - Краснодар 21 февраля 2019: Прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы Лиги Европы Байер - Краснодар. Встреча состоится 21 февраля 2019 года в 23:00 на стадионе «БайАрена»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Прогноз на матч "Краснодар" - "Байер" Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Прогноз на матч "Краснодар" - "Байер" Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между леверкузенским «Байером» и «Краснодаром» болельщики российской команды испытывают сдержанный оптимизм. Первая встреча в Краснодаре завершилась со счетом 0:0, и этот результат оставляет вполне неплохие шансы «быкам» на проход в следующую стадию.

Команду Мурада Мусаева устроит результативная ничья, а вот «Байеру» теперь необходима только победа. После первого матча оба тренера сетовали на то, что их команды так и не смогли забить, хотя имели неплохие шансы. В этот раз голов точно не избежать, исход противостояния определится в Леверкузене.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Безголевая встреча 14 февраля в Краснодаре стала первой для соперников. Всего же «Краснодар» семь раз встречался с немецкими клубами, единственная победа состоялась в 2015-м году на стадионе «Кубань» над дортмундской «Боруссией» - 1:0, еще в пяти матчах «горожане» уступили.

На счету «Байера» десять матчей против команд из России. Леверкузенцы не проигрывали в шести последних таких поединках.

ФОРМА

Прошлый матч против «Байера» стал для «Краснодара» первой игрой после зимней паузы, а немецкая команда на полном ходу выступает в бундеслиге. Тем не менее, на фоне грозного соперника «быки» смотрелись достойно и как минимум 70 минут матча не уступали физически. К следующей игре «Краснодар» готовится целую неделю.

А вот «Байер» 17 февраля на домашней арене успел обыграть «Фортуну» из Дюссельдорфа со счетом 2:0, владея мячом 84 процента времени и раздав около тысячи передач. Впечатляет! На стороне немецкой команды будет полный стадион.

Но не обошлось без потерь. У «Байера», вероятно, не сыграют Рецос, Похьянпало, Бендер, а в последнем матче с «Фортуной» травму получил Белльараби, который был очень опасен в первой игре.

В составе «Краснодара» под вопросом участие в матче Ари, но команде смогут помочь отбывшие дисквалификации Газинский и Рамирес.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР - БАЙЕР

Букмекеры считают немецкую команду однозначным фаворитом встречи. Коэффициент на победу «Байера» - 1,4, на победу «Краснодара» - 6,75, на ничью - 4,5.

Отсутствие голов в первом матче кажется нелогичным, а потому можно предположить, что на этот раз обе команды смогут отличиться. Коэффициент на ставку «обе забьют» - 1,8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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