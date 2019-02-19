2019-02-19T13:14:10+03:00
Общество

На Кубани в ночь на 20 февраля можно увидеть кровавую Луну

Спутник Земли удастся рассмотреть невооруженным глазом
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Хотя Луна приблизилась на рекордно низкое расстояние в 351 тысячу километров еще 18 февраля, ее все равно можно будет увидеть сутками позже. Только в этот раз спутник Земли будет красно-оранжевого цвета.

- Явление можно называть суперлунием, если расстояние между Землей и Луной меньше 360 тысяч километров, - говорит Александр Иванов, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ. – В ночь на 20 февраля спутник приблизится к Земле на 359 тысяч километров. В это же время из-за смены фазы Луны и преломления света, который пройдет через плотные слои атмосферы, спутник приобретет красно-оранжевый цвет. Поэтому мы увидим кровавое суперлуние. Луна начнет менять облик в 17:41, а заметить это можно будет уже вечером. Стоит отметить, что красный цвет приобретает Луна еще из-за пыли, которой загрязнена наша атмосфера.

По словам специалиста, оттенок Луны зависит зависит от примесей нашего воздуха. Спутник может быть и красным, и желтым, и оранжевым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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