2019-02-19T14:21:09+03:00
Общество

Начинающему садоводу: цветочный дебют

Если вы хотите создать прекрасный сад, но у вас нет опыта, начните с посадки весной нескольких луковичных растений летнего срока цветения. Успех гарантирован!
Александр Байкелов
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Начинать заниматься садоводством стоит с простых цветовНачинать заниматься садоводством стоит с простых цветов
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Выращивая летние луковичные и клубневые растения, вы сможете любоваться яркими красками своего сада несколько месяцев, особенно при посадке разных видов. Любой начинающий цветовод может посадить луковицы и тем самым преобразить свой сад или террасу. Уже первые зеленые ростки, пробившиеся сквозь толщу почвы, непременно заставят вас опуститься на колени, чтобы лучше рассмотреть это маленькое живое чудо. И это только начало самого настоящего представления!

Луковицы, клубнелуковицы и клубни продаются в упаковках, на которых размещены их красочные изображения. И связано это с тем, что сами сухие луковицы вряд ли привлекут ваше внимание в цветочном магазине. Но непритязательный вид «спящих» луковиц не должен вас обмануть. В них уже имеются сформированные зачатки цветов и необходимые питательные вещества, поэтому не обязательно иметь опыт выращивания этих растений, чтобы получить хорошие результаты. Стоит только посадить этого «гадкого утенка» в лунку и немного присыпать почвой - будь это сад или цветочный горшок - и появившееся из луковицы растение, несомненно, привлечет взгляд. Как по волшебству из луковиц и клубней появятся растения с невероятно красивыми цветками.

Посадка и уход

Выберите солнечное место - луковичные растения летнего срока цветения любят тепло и свет.

Сделайте в почве лунку, ее глубина должна в два раза превышать диаметр луковицы, клубнелуковицы или клубня (см. инструкцию на упаковке). Поместите в лунку луковицу «носиком» вверх, присыпьте почвой. В сухую погоду посаженные луковицы надо поливать.

Весенний ассортимент луковиц и корневищ в садовом центре «На Атарбекова»

Гладиолусы и георгины, лютики и анемоны, каллы и канны, хосты и астильбы, ирисы и лилии, а также огромное количество других мелколуковичных и многолетних растений.

А также у нас вы всегда сможете приобрести комнатные и садовые растения, семена и луковицы, саженцы плодовых и декоративных растений, пластиковые и керамические горшки и кашпо, средства защиты растений и удобрения, грунты, множество аксессуаров и мебели для сада и дома. Мы работаем для вас уже более 15 лет и с гордостью можем сказать, что у нас самый широкий ассортимент и лучшее качество в городе!

Весна - лучшее время для уборки участка и ухода за растениями

Весна - лучшее время для уборки участка и ухода за растениями

«Садовый центр на Атарбекова», г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, дом 3, остановка «Бальнеолечебница»

ИСТОЧНИК KP.RU

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