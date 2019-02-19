Начинающему садоводу: цветочный дебют

Выращивая летние луковичные и клубневые растения, вы сможете любоваться яркими красками своего сада несколько месяцев, особенно при посадке разных видов. Любой начинающий цветовод может посадить луковицы и тем самым преобразить свой сад или террасу. Уже первые зеленые ростки, пробившиеся сквозь толщу почвы, непременно заставят вас опуститься на колени, чтобы лучше рассмотреть это маленькое живое чудо. И это только начало самого настоящего представления!

Луковицы, клубнелуковицы и клубни продаются в упаковках, на которых размещены их красочные изображения. И связано это с тем, что сами сухие луковицы вряд ли привлекут ваше внимание в цветочном магазине. Но непритязательный вид «спящих» луковиц не должен вас обмануть. В них уже имеются сформированные зачатки цветов и необходимые питательные вещества, поэтому не обязательно иметь опыт выращивания этих растений, чтобы получить хорошие результаты. Стоит только посадить этого «гадкого утенка» в лунку и немного присыпать почвой - будь это сад или цветочный горшок - и появившееся из луковицы растение, несомненно, привлечет взгляд. Как по волшебству из луковиц и клубней появятся растения с невероятно красивыми цветками.

Посадка и уход

Выберите солнечное место - луковичные растения летнего срока цветения любят тепло и свет.

Сделайте в почве лунку, ее глубина должна в два раза превышать диаметр луковицы, клубнелуковицы или клубня (см. инструкцию на упаковке). Поместите в лунку луковицу «носиком» вверх, присыпьте почвой. В сухую погоду посаженные луковицы надо поливать.

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Весна - лучшее время для уборки участка и ухода за растениями

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