«Свинью-копилку разбили»: дети починили за свои карманные деньги поломанные вандалами качели

Деньги на новую площадку для детворы 70-летняя Лилия Садчикова буквально выходила у городской администрации Горячего Ключа.

- В ежегодном конкурсе на благоустройство нам дали 3-е место, - рассказывает она «Комсомолке». - Ну я недавно председатель нашего ТОСа, поэтому.

Вместе с третьим местом полагались 212 тысяч на площадку из краевого и 6 тысяч из местного бюджетов. Под контролем жителей близлежащих домов ее построили, а спустя пару месяцев кто-то украл новенькие качели.

- Причем, с корнем срезали, - говорит председатель. - Мы заявили в полицию, было очень обидно. Но там сказали, что искать срезанные качели бесперспективно.

Тогда дома у 13-летнего Даниила Панасова заговорили, что покупать пенсионерка планировала теперь их на свои.

- Сначала даже поговаривали, а не ребятня ли наша эти качельки умыкнула, - говорит «КП» - Кубань» папа Даниила Виктор Панасов. - Но у нас своя во дворе площадка, там и кольца есть, и груша боксерская. А тут еще говорю ему Федоровна собирается со своей пенсии инвентарь этот покупать. Представь, говорю, ей на лекарства не хватит теперь. Поговори с пацанами...

Даня поговорил. В итоге, кто сколько мог, насобирали около двух тысяч рублей. Разворошили свои копилки.

- Мы уже заказали, чтобы сварили нам новые качели. Свои с замом деньги вложили, а тут мальчишки принесли, - прослезилась Федоровна. - Трогательно.

А вообще, Даня с друзьями на площадку давно не ходок.

- Она для детсадовцев, - скромно говорит мальчишка.

А доброе дело они так...для малышей сделали.